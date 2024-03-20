Uygunsuz botoks uygulamalarına dikkat: 'Uzman hekimler tarafından yapılmalı'

Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Gülden Kökümer, kullanımı gittikçe yaygınlaşan botoks hakkında vatandaşları uyardı. “Doğru ellerde yapılmayan tıbbi uygulamaların geri dönüşü zor olan sonuçları olabilir” diyen Kökümer, botoksun uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Gülden Kökümer, kullanımı gittikçe yaygınlaşan botoks hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Doktor Kökümer, botoksun başta estetik olmak üzere birçok tıbbi alanda kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyerek, “Botulinum toksini adı verilen bir maddeyi içerir ve Clostridium Botulinum bakterisinden elde edilir. Botoks, yüz kırışıklıkları ve aşırı terleme gibi durumların tedavisinde etkilidir” dedi.

Kökümer, “Botoksun estetik amaçlı kullanımı, yüzdeki kırışıklıkları ve çizgileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için yaygın olarak tercih edilir. Bu, enjekte edildiği bölgedeki sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını geçici olarak engelleyerek çalışır. Bu sayede kasların kasılması engellenir ve yüzdeki kırışıklıkların görünümü azalır. Botoks, genellikle alın, kaş arası, göz çevresi ve boyun gibi bölgelere uygulanır” ifadelerini kullandı.

Botoksun ayrıca tıbbi amaçlarla da kullanıldığını kaydeden Dermatoloji Uzmanı Gülden Kökümer, “Örneğin, göz tembelliği, blefarospazm (göz kapaklarının kontrolsüz kasılması) ve servikal distoni gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olabilir. Botoksun etkisi geçicidir ve belirli bir süre sonra tekrarlanması gerekir. İşlem genellikle hızlı ve güvenlidir, ancak doğru şekilde uygulanması önemlidir. Uygulama sonrası bazı yan etkiler olabilir, ancak genellikle hafif ve geçicidir” şeklinde konuştu.

Doktor Gülden Kökümer, botoksun uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Doğru ellerde yapılmayan tıbbi uygulamaların geri dönüşü zor olan sonuçları olabilir. Estetik uygulamaların güvenliği için; işlemler güvenli sağlık kuruluşlarında, uzman hekimlerce ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle yapılmalıdır. Sonuç olarak, botoks birçok kişi için estetik ve tıbbi amaçlarla etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak, herhangi bir tıbbi müdahalede olduğu gibi, botoksun da riskleri ve faydaları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir ve uygulama öncesinde muhakkak uzman hekime danışmak gereklidir” dedi.