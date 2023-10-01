Bakan Yerlikaya: 'İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu dedi.

Bakan Yerlikaya: 'İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan, saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Yerlikaya paylaşımında, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.