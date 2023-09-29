Balıkesir 2.Kahvaltı Festivali başlıyor

Tarım ve hayvancılığı, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yanı sıra gastronomisi ve mutfak kültürüyle de göz kamaştıran Balıkesir, 20-21 ve 22 Ekim’de bu yıl ikinci kez Balıkesir Kahvaltı Festivaline ev sahipliği yapacak.

2022 yılı Haziran ayında ülke gündeminde adından sıkça söz ettiren Balıkesir Kahvaltı Festivali’nin ikincisi 20-21-22 Ekim tarihleri arasında Avlu Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Festival kutlamaları dahilinde 19 Ekim’de kortej yürüyüşü yapılacak. “Çok Mutluluk” sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde organik ve tamamen yöresel lezzetlerden oluşan, hem göze hem de damağa hitap eden Balıkesir Kahvaltısı tanıtılacak. Ayrıca yemek şovlar, ünlü şeflerin panel ve söyleşileri, sahne performansı ve konserler ile yöresel ürünlerin tadımı yapılacak.

Şehir ekonomisin katkısı büyük

Festival ile şehrin yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi, turizmin geliştirilmesi hedefleniyor. “Marka Şehir Balıkesir” projesiyle güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği çalışmalardan biri olan “Balıkesir Kahvaltı Festivali” Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı, BESOB ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde yapılacak.

Balıkesir’i dünyaya tanıtlıyoruz

Balıkesir’in topraklarının zenginliğini Türkiye ve dünyaya duyurmak istediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bu memleketin ürünleri, tarladan direkt sofraya gelir. Gastronomi şehirleri bu bütünselliği sağladığı için ortaya güzel lezzetler çıkarıyorlar. Balıkesir de artık bu zenginliğini ve iddiasını ortaya koyuyor. Herkesi, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Balıkesir Kahvaltı Festivaline katılmaya davet ediyorum” dedi.