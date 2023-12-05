Balıkesir'de jandarmadan 'Kaçakçılık ve Organize' suç operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda neticesinde 42 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9’u tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, ateşli silah ve 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik son 1 haftada yaptığı çalışmalar neticesinde Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde meydana gelen 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 42 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyon faaliyette; 218 adet sentetik uyuşturucu hap, 108 gram kubar esrar, 106 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 14 gram kenevir tohumu, 6 gram skunk, 3 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 4 adet suçta kullanılan araç, 6 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 306 adet fişek, 8 adet cep telefonu ve 9 bin 700TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

42 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylara karışan 42 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmış olup 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.