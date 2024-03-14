Balıkesir’de şubat ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 136 konut satıldı. Şubat ayında Türkiye genelinde 93 bin 902 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de şubat ayında 2 bin 136 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında yüzde 17,4 artarak, 93 bin 902 konut satışı yapıldı. İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 51 konut ile Bayburt, 45 konut ile Tunceli,18 konut ile Ardahan oldu."