Balya'da aronya hasadı başladı

Balya İlçesi Kayalar Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, Tarım İl Müdürü Erkan Alkan üreticiler ile birlikte bahçede aronya hasadı yaptı. Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan ve "süper meyve" olarak da bilinen aronya, besin değeri yüksek olup ve antioksidan özelliği taşıyor.

Balıkesir’in verimli topraklarına ve iklim şartlarına uyum sağlayan aronya hasadında verim üreticilerin yüzünü güldürdü. Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, katma değeri yüksek ürünlerin Balıkesir’e kazandırılmasının önemine değinerek, Balıkesir ilinde son 2 yılda aronya ekiliş alanında 21 kat artış olduğunu belirtti. Alternatif tarım ürünlerinin bölgede yeni kazanç kapısı olduğundan bahsedilen programa İl Müdürü Erkan Alkan, Balya İlçe Müdürü İbrahim Göçer, Kayalar Mahallesi Muhtarı Ali Yağcı, teknik personel ve üreticiler katıldı.