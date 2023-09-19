Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Program, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Türk Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengör tarafından çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılara günün anlam ve önemini belirten konuşmayı muharip Gaziler Derneği Bandırma Temsilcisi Necip Şengöl yaptı. Şengör, gazilere hitaben, "9 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve “ 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, TBMM tarafından gazi unvanı ile taçlandırdığı gündür. Türk milleti adına TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına, zaferin mimarı, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “gazi” unvanı ile “mareşal” rütbesini tevcih etmiştir." diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Arif Can ve iki öğrencinin şiirler okumasının ardından Bandırma Kaymakamı Aksakal ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.