Bandırma'da ilçe spor güvenlik kurulu toplandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2023-2024 Süper Lig ve TFF 1. Lig Sezonu’nun başlayacak olmasından dolayı, Bandırma’da oynanacak spor müsabakaları öncesi, alınacak tedbirlerin görüşüldüğü ilçe spor güvenliği toplantısı, Bandırma Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda “Bandırma İlçe Güvenlik Toplantısı’nda, Bandırma’da asayiş ve huzuru bozabilecek muhtemel sorunlar ve bu sorunlarla ilgili alınabilecek tedbirler ile genel güvenlik konusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, Bandırma İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Faruk Bağcı, Gençlik İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Sağlık Müdürü Hacı Durmuş Yılmaz, Bandırmaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Gürel Soylu, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Bandırma Belediyesi adına zabıta ve özel güvenlik birimi temsilcileri katıldı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal toplantı da yaptığı konuşmada “Bandırma’da 2023-2024 TFF 1. Lig sezonu 20 Ağustos 2023 saat 17.00’de başlayacak. Basketbol ve voleybol müsabakalarında taraftarlar daha sakin iken futbol karşılaşmalarında bu sakinlik olmuyor. Taraftarlar takımın galip gelmesini arzu ediyor. Netice itibariyle bu galibiyet gerçekleşmediğinde farklı psikolojik durumlar ortaya çıkmaktadır. Bandırmaspor kendi alanında başarıyla yoluna devam ediyor. Takımın yöneticileri, sorumluluk sahibi kişiler de kendilerine düşen görevi titizlikle yerine getirirlerse, taraftarlarımız en nezih şekilde maçlarını izleyecektir. İlçemizde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak sistemli bir şekilde sürecin yönetilmesi ve muhtemel durumlarda krizi yönetmek gerekir. Sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getireceğiz. Ligin daha güvenilir olması için emniyet tedbirlerini almamız gerekiyor. 2023- 2024 TFF. 1. Lig sezonunda ev sahipliği yapacağımız karşılaşmalar da hangi takım riskli, hangi takım sorunsuz onların analizlerini yaparak, olaysız bir şekilde ligi geçirmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal’ın konuşmasının ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdür Vekili ve Emniyet Amiri Faruk Bağcı, riskler, problemler, krizler, daha önce yaşanmış olan hadiselerin tekrar yaşanmaması için kriz yönetimi ve tedbirler hakkında alınacak kararların bulunduğu sunumu, katılım sağlayan protokolle paylaştı.

Bandırmaspor 13 Ağustos itibariyle ilk maçını deplasman da Erzurum F.K ile oynayacak olup, ilk ev sahipliğini de 20 Ağustos’ta yapacak.