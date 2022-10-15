Bartın'daki acı haberin ardından Esenyurt'taki konserler iptal edildi

Projelerde Profesyonel Yönetim neden önemli?

Projelerde Profesyonel Yönetim neden önemli?

Tohumluk arpa dağıtımı devam ediyor

Tohumluk arpa dağıtımı devam ediyor

Başkan Yılmaz: ‘İBB’yi kendi haline bıraktım’

Başkan Yılmaz: ‘İBB’yi kendi haline bıraktım’