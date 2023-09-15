Başarılı asistan uzmanlığa terfi etti

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimi gören asistan Dr. Eyüp Erkiz ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kardiyoloji Uzmanı oldu.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümü tarafından yapılan sınav sonunda Eyüp Erkiz için pastalı kutlama yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin sevilen ve başarılı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı “Yaklaşık 6 yıldır asistan doktor olarak bizlerle birlikte görev yapan Eyüp Erkiz kardeşimiz başarıyla asistanlık görevini tamamlamış olup Kardiyoloji uzmanı olmuştur. Eyüp Erkiz kardeşime bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim” dedi