Başkan Alan, 'Madenci torunları tarih yazıyor'

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaraların sarılmasında Zonguldak’tan katılan ekiplerin çabasına dikkat çekti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şöyle dedi:

"Hepimizi derinden sarsan, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Yaralarımızı sarmak, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak, deprem bölgesinde büyük emek sarf eden mesai arkadaşlarımıza, kahraman madencilerimize bir nebze de olsa destek olmak için deprem bölgesine intikal ettik. Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ve ardından Kahramanmaraş Merkez’de 2 günümüzü geçirdik. Gerçekten de tarihimizin en büyük yıkımına şahit olduk. Nefes alırken bile kalbimizin sıkıştığı, uyku ve yemek kelimelerinin anlamını yitirdiği zamanlardayız. Böylesine büyük bir felaketi yaşarken en büyük motivasyon kaynağımız, milletimizin seferberlik ruhuyla birbirine nasıl kenetlendiğini, omuz omuza verip tüm zorluklara nasıl göğüs gerdiğini, bir canımızı daha kurtarabilmek için nasıl tek yürek olduğuna şahit olmamızdı. Bu insanüstü gayret boğazımızı düğümledi, gözlerimizi yaşarttı. Büyük bir felaketle uğraşıyoruz belki ama dayanışma nedir, birlik beraberlik nedir bu milletin evlatları bunu bir kez daha gösterdi. Çünkü biz çok büyük bir milletiz

Depremin yıkıcı etkilerini azaltmak için, ülkemizin her yerinden ve uluslararası camiadan hem arama kurtarma ekipleri, hem de insani yardımlar aralıksız devam etmektedir. AFAD’ımız, Türk Kızılay’ımız, Kahraman Mehmetçiğimiz ve Polislerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, canı pahasına gece gündüz gayret göstermektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devletimiz tüm imkânları ile görevi başındadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zonguldak olarak Valiliğimiz koordinesinde yaklaşık 5.000 kişi görev başındadır. Bunların 3.750’si TTK çalışanlarımız, diğerleri ise Belediyelerimiz, Özel İdaremiz, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarımız, Sağlıkçılarımız, Milli Eğitim camiamız ile tüm kurumlarımız deprem bölgesindedir. Altını çizerek bir kez daha söylemek istiyorum ki Zonguldaklı olmaktan bir kez daha gurur duydum.

Gözlerini kırpmadan çalışmalarını sürdüren, inanılmaz kurtuluşlara tanıklık eden madenci torunları tarih yazıyor, ellerinden gelenin katbekat fazlasını yapmaya da devam ediyorlar. Özellikle Nurdağı’nda Zonguldak, Kilimli ve Kdz. Ereğli belediye çalışanlarımız adeta tek yürek olmuş, güçlü bir dayanışma sergiliyor, enkaz çalışmalarını birlikte yürütüyorlar. Onca acılarına rağmen, bu büyük faciayı bizzat yaşamış olan depremzede kardeşlerimiz ise hem Gaziantep’te hem de, Kahramanmaraş’ta madencilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederek, Zonguldak’ı asla unutmayacaklarını ifade ettiler. Onlarla her zaman gurur duyuyorum, ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Keza, mesai arkadaşlarımıza dönüş yoluna çıkmadan önce yorulan var ise değiştirelim diye sordum ama hiçbiri geri dönmek istemedi. Hepsini alınlarından öpüyorum. Kahraman madencilerimiz başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Bizler bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin. Bir daha böyle acı günleri bizlere göstermesin inşallah."