Başkan Deviren'den mecliste ortak akıl vurgusu

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik’in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.

Gemlik Belediyesi 2024-2029 dönemi ilk meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Deviren yönetiminde toplandı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri eksiksiz katıldı. Toplantıda siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri de hazır bulundu. Deviren, “Bütün faaliyetlerimizde takım olarak hareket etmemiz, muhalefetiyle, iktidarıyla Gemlik’in faydasına olacak bütün yatırımlarda omuz omuza olmamız gerektiğinin altını çizmek isterim. Yaptık oldu anlayışıyla değil tamamen şeffaf, Gemlik halkının hakkını ve hukukunu korumak adına iş birliği içinde çalışmamız çok önemli. Her türlü çalışmada yine bu kentin içerisinde fikir sahibi, bilgi sahibi arkadaşlarımızın bir araya getirilmesi, istişare ve akıl birliği ile Gemlik’i istenilen noktaya taşımak görevimiz olacak. Kimseyi farklı görmeyeceğiz. Özellikle CHP meclis üyeleri ve komisyonlarda görev alacak arkadaşlarımıza söylüyorum, sakın ola ki kimse diğer partilerden olan arkadaşlarımızı ötekileştirip güç zehirlenmesi yaşamasın. Gemlik’in faydasına kim fikir ortaya koyuyorsa onun gerçekleşmesi için varımızla yoğumuzla çalışmak asli görevimizdir. Sizden en önemli ricam budur” dedi.

Mecliste zaman zaman görüş ayrılıklarının yaşanmasının doğal olduğunu söyleyen Başkan Deviren, sözlerini şöyle tamamladı;

"Elbette fikir olarak çatışacağımız noktalar olacaktır fakat günün sonunda Gemlik ne kazanıyor buna bakacağız. Herkesin buradaki dostane ve samimi davranışı Gemlik halkına da sirayet edecektir. İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayının ruhuna da uygun olarak, bu ayın yüzü suyu hürmetine birlik beraberliği asla bozmadan beş yıl geçirmek dileğiyle hepinize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum."