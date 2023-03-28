Başkan Hürriyet, Afet Hazırlık Planı öncesi son hazırlıklarını yaptı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Nisan’da kamuoyuna açıklayacağı Afet Hazırlık Planı öncesinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek çalışmaları masaya yatırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaraları sarmak adına devam eden çalışmaları organize eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir yandan da İzmit’i afete hazır hale getirmek için çalışmaları sürdürüyor. Akademisyenler ve meslek odaları temsilcileriyle toplantı yaparak İzmit’i muhtemel bir afete karşı hazır hale getirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Hürriyet, ortak akılla oluşturulan Afet Hazırlık Planı’nı 1 Nisan’da kamuoyu ile paylaşacak.