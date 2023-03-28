Başkan Yazıcı: 'Gençlerimizi depreme birlikte hazırlayacağız'

Tuzla’da bulunan okulların müdürleri ve yöneticileri, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisi’nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda okul müdürlerine konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şuurlu bir neslin çok kıymetli olduğunu bir defa daha anlıyoruz. 2013 yılında başlatmış olduğumuz deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası çalışmalara gençlerimizin, çocuklarımızın, en iyi şekilde hazırlanabilmesi için sizlere ihtiyacımız olacak” dedi.

Tuzla’da bulunan bulunan okulların müdürleri ve yöneticileri, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisi’nde iftar programında bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişilik okul müdürü ve yöneticilerine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren programda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, öğrencileri geleceğe hazırlayan okul müdürlerine, yöneticilere ve öğretmenlere teker teker teşekkür ederek,“2013 yılında başlatmış olduğumuz deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası çalışmalara gençlerimizin, çocuklarımızın, en iyi şekilde hazırlanabilmesi için sizlere ihtiyacımız olacak.” dedi.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı geleceğe sizler hazırlıyorsunuz”

Programda açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”Bizim en kıymetli varlıklarımız olan çocukları sizlere emanet ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan o çocuklarımızı geleceğe sizler hazırlıyorsunuz. Dolayısıyla sizlerin yaptığı işler, bugünü değil, geleceğe dair varlığımızın devamı ve sürdürülebilir olması için kıymetli olan bir iş yapıyorsunuz. Biz bunun için her zaman imkanlarımızı ve imkanlarımızı elimizden geldiğince sağlıyoruz.” dedi.

“Tuzla birliğini, beraberliğini, deprem bölgesine maddi manevi akıttı”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Amaç sadece yemek değil. Aynı sofrayı paylaşmanın kıymeti çok daha fazla. Rabbim kardeşliğimizi artırsın. Bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Depremde de bunu en güzel şekilde gördük. Tuzla ilk saatlerden itibaren birliğini, beraberliğini, kardeşliğini deprem bölgesine hem gönlünü hem de yüreğini bir şekilde maddi ve manevi bütün imkanlarını oraya akıttı. Çok güzel işler yaptık. Ama Rabbim bir daha bize böyle bir afeti göstermesin. Bin kilometre ötedeki bir yere, deprem sabahı sabah 9’da Adana Havalimanı’nda saat 11’de Antakya’da bulunan Arama ve Kurtarma ekiplerimizle beraber bugün hala 200’ü aşkın, yardım tırı dahil olmak üzere, bütün yardımsever arkadaşlarımızla, iş makineleri, belediyemizin çalışma araçlarına, her gün ihtiyaca binaen oradaki ihtiyaçlara uygun bir şekilde yardım toplayarak gönderen Tuzla ve bütün Türkiye’deki kardeşlerimizden Allah razı olsun.” dedi.

“Çocuklarımızın depreme en iyi şekilde hazırlanabilmesi için sizlere ihtiyacımız var”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Deprem büyük bir felaketti. Bu felaketi hep birlikte yaşadık. Her an yaşayabiliriz. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Şuurlu bir neslin çok kıymetli olduğunu bir defa daha anlıyoruz. 2013 yılında başlatmış olduğumuz deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası çalışmalara gençlerimizin, çocuklarımızın, en iyi şekilde hazırlanabilmesi için sizlere ihtiyacımız olacak. Bu konudaki çalışmalarımızı inşallah hep birlikte, belediye, kaymakamlık, AFAD ve okullarımız dahil olmak üzere ilçemizdeki tüm birimlerimizle yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“İftar programında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum”

Okul müdürlerine eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Tuzla Kaymakamı Ali Akça,”Değerli arkadaşlarım, en öncelikle çok değerli belediye başkanımıza değerli milli eğitim müdürümüze, şube müdürlerimize, siz okul müdürlerimize, afet bölgesine giden değerli öğretmenlerimize en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Bu iftar programında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum” dedi.

“Ramazanın bereketi hepimizi güçlendirir”

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise,” Değerli çalışma arkadaşlarım, birlikte bir iftar sofrasının yanındayız. Nasıl birlikte iftar yapmak aileyi güçlendiriyorsa, biz inanıyoruz ki aynı şekilde bu iftar sofrası, bu ramazanın bereketi hepimizi güçlendirir” dedi.