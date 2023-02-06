Başkan Yılmaz'dan Acil Durum Toplantıları

Kahramanmaraş merkezli saat 04.17’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Silivri Belediyesi’nde acil durum ilan edildi. Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri AFAD koordinesinde deprem bölgesine intikal ederken, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sabahın erken saatlerinde bir takım toplantılar düzenledi. İlk olarak belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya gelen Başkan Yılmaz, İstanbul Valiliği ve AFAD koordinesinde yapılabilecek yardım konularını değerlendirdi, hazır olunması için talimat verdi. Belediye meclis üyeleriyle de buluşan Başkan Yılmaz, hazırlıklar hakkında bilgilendirme yaptı ve meclis üyelerinin görüşlerini aldı.

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, el birliği ile tüm desteğe hazır olduklarını bildirdiler.

“12 PERSONEL 3 ARAÇ DEPREM BÖLGESİNDE”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen başkan yardımcıları ve müdürler toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza ada acil şifalar diliyorum. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerimiz deprem sonrası hızlı bir koordinasyon ile hazırlıklarını yaparak tam teşekküllü bir şekilde saat 06.00’da Silivri’den ayrıldı ve yola çıktı. Şuan için 3 aracımız ve 12 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimiz deprem bölgesindeki çalışmalara katılıyor. Malatya’da yapılacak arama kurtarma çalışmalarına destek olacaklar. İnşallah deprem bölgesindeki yaralar hızlı bir şekilde sarılır. Destek AFAD Gönüllülerimizle de o bölgede yapılacak çalışmalara hazır olduğumuzu, Valilikten ve AFAD’dan gelecek talepler doğrultusunda yeni arama kurtarma ekiplerimizi de bölgeye sevk edebileceğimizi ifade etmek istiyorum.” dedi.

“LOJİSTİK DESTEK ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK”

Yardımlarla ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Biz Silivri Belediyesi olarak tüm afetlerde olduğu gibi yaşanan bu afette de lojistik destek çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Özellikle çadıra, uyku tulumuna, battaniyeye, ısınma araç ve gereçlerine, gıdaya ihtiyaç olabilir. Yardım malzemelerinin sevk ve idaresini nasıl yapacağımızı kamuoyuna duyuracağız. Lojistik desteklerimiz bölgeye planlı bir şekilde sürecek. Ben bir kez daha Türk Milletine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

