Başkan Yılmaz Milli Ayçiçek Hasadında Konuştu: 'Hayaldi Gerçek Oldu'

TAKİP ET

3 yıl önce AR-GE çalışmalarına destek verdiği milli hibrit ayçiçeği tohumlarını 2023 üreticiye ücretsiz dağıtarak, bu yıl Silivri’de 30.000 dönüm arazinin Türk ayçiçek tohumu ile buluşmasını sağlayan Silivri Belediyesi, yerli tohuma yönelik destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Silivri Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da dar gelirli ailelere ayçiçek yağı desteğinde bulunmak için 1.000 dönüm belediye arazisine milli hibrit ayçiçek tohumu ekmişti. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde (TÜRAM) yapılan TR-2242 marka milli hibrit ayçiçeği tohumu ekiminin ardından elde edilen yaklaşık 150 ton ürünün hasat işlemi, düzenlenen Yerli ve Milli Ayçiçek Hasat Programı ile gerçekleştirildi. Hasat edilen ürünlerle 75.000 litre ayçiçek yağına dönüştürülmesi ve 5 litrelik tenekeler halinde 15.000 ihtiyaç sahibi alenin sofrasına ulaştırılması hedefleniyor.

SAKARYA: “BAŞKAN YILMAZ YERLİ TOHUM ÜRETİLMESİ İÇİN CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, “Bugün Silivri Belediyesinin ekimini yaptığı yerli ve milli ayçiçek tohumunun hasat töreninde bir aradayız. Gerçekten çok önemli bir gün. Bu tohumları yaklaşık 4,5 ay önce ektik. Çok şükür ki Allah biçmeyi de nasip ediyor. Bu tohum üretiminin ne kadar meşakkatli ve zor olduğunu yakından bilen biriyim. Bugünden yarına veya 3-4 yıl içinde olacak bir şey değil. Çok uzun yıllara dayanan bir çalışma gerektiriyor. Bu çalışmaları yapan Sarı Tohumculuk firmasına ve bu çalışmalara AR-GE desteği vererek Silivri Belediyesinin arazilerini açan Volkan Yılmaz Başkanıma teşekkür ediyorum. Eğer bu yerli ve milli tohumu ekmeye devam edersek ve başarılı olursak karşımıza rakipsiz yabancı tohum firmaları çıkmaz. Bu yerli tohumla beraber biz de çiftçiler olarak daha uygun fiyata tohum alırız. Başkanımız Volkan Yılmaz, Türkiye’de yerli ayçiçek tohumu üretilmesi için çok büyük bir cesaret örneği gösterdi. Bunun için burada emeği geçen Volkan Başkanıma, Sarı Tohumculuk firmasına ve Belediye Başkanımızın tarım ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

TORUK: “BU HİKÂYENİN DEĞİŞMEYEN BAŞROLÜ VOLKAN YILMAZ’DIR”

Sakarya’nın ardından açıklamalarda bulunan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı ve Sarı Tohumculuk Genel Koordinatörü İbrahim Toruk, “Ben burada herhalde 4. ya da 5. kez konuşma yapıyorum. Bir hayal mi yoksa bir şans mı diyelim; 3-4 yıl önce bugünleri hayal ederken herhalde böyle bir başarı yakalayacağımızı, böyle bir trend yakalayıp çeşitlerimizin başarılı olacağını düşünemezdik. Ben, 1994 yılından beri hibrit ayçiçek tohumculuğuyla uğraşan biriyim. İlk olarak yabancı firmalarla çalışmaya başladım. O zamanlar o kadar büyütüyorlardı ki ‘Üretemezsiniz, bırakın geliştirmeyi bunu üretmesi bile çok zor’ diyenler olmuştu. Aradan geçen zamanda bütün Trakya’da o gözümüzde büyüttüğümüz dünyanın büyük firmalarıyla rekabet edebilen çeşit sahibi bir kuruluş haline geldik. Bunun hikâyesini yazmaya kalksak herhalde birkaç tane film senaryosu çıkar. Bu birkaç film senaryosunun değişmeyen bir başrolü olur, o da Sayın Volkan Yılmaz’dır. Kendisi bize çok büyük destekler verdi ve yardımlarını bizden hiç esirgemedi. 31 yıldır bu bölgede tarımla uğraşan, tohumculukla uğraşan biri olarak şunu söyleyebilirim ki kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde herhalde tarihimizin en kötü verimini yaşıyoruz. Trakya uzun yıllardır ortalama 225 ila 240 ila kilo arasında değişir. Bizim tahminimiz bu sene Trakya ortalaması 100 kiloyu anca bulur. Tabi bu üzücü bir olay. Çorlu Lüleburgaz tarafında global bir firmanın çeşidinden dolayı çiftçilerimiz mahkemeye başvurdu. Kuraklığa dayanıklı diye satılan tohumun kuraklığa dayanıksızlığı resmi olarak ortaya çıktı ve bu tohum çiçek açmadı. Diğer çeşitler de kuraklıktan dolayı çok büyük zarar gördü. Bizim çeşitlerimiz de Trakya bölgesinde, özellikle kurak bölgelerde rakiplerinden yüzde 30 daha fazla verim veriyor. Bunu çiftçilerimiz, teknik ekiplerimiz ve araştırma enstitülerimiz tespit ediyor. Görüyoruz ki Silivri TÜRAM’da tescil için hazırlanmış, buranın ekolojisiyle kendini bütünleştirmiş bir çeşit, dışarıdan gelen tohum çeşitleriyle rekabette başarılı oluyor. Biz Volkan Başkanımın desteğiyle yola çıkarken yabancı, dev firmalarla rekabet edebilir miyiz düşüncesi vardı. Şimdi ise görüyoruz ki artık bu saatten sonra bizi kimse durduramayacak. Trakya çiftçisine bu ürünü sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bölgeye uygun yeni tohum çeşitleri getireceğiz. Tohumluk arpadan bahsetmiyorum zaten; Seymen artık Silivri’nin çeşidi oldu. Bu başarıyı hibrit ayçiçeğinde de sağlayacağımıza inanıyorum. Bize verdiği destekten dolayı Volkan Başkanıma teşekkür ederim. Volkan Başkan olmasaydı bunlar olmazdı.” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL: “SİLİVRİ’NİN ADINI TARIM VE HAYVANCILIK İLÇESİ YAZSAK YERİDİR”

Toruk’un ardından konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, “Silivri Belediyesi bizim en büyük çiftçimiz. Başkanım, ‘Marka Şehir’ sloganıyla göreve başlamıştı. Ben şuna inanıyorum ki Silivri’nin adını artık tarım ve hayvancılık ilçesi yazsak yeridir. Burada en büyük katkı da Sayın Başkanımız Volkan Yılmaz’ın bugüne kadar gösterdiği gayretleri ve çalışmalarıdır. Bundan dolayı şahsım ve kurumum adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Yerli tohum kullanılması hepimiz için çok önemli. Yaşadığımız kuraklıkta da görüyoruz ki kendi ürettiğimiz milli tohumlarımız, yabancı tohumlardan daha başarılı sonuçlar veriyor. Ben Belediye Başkanımıza, Sarı Tohumculuk markasına ve çiftçilerimize gösterdikleri bu yerli ve milli tohum cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Silivri için güzel bir hasat dönemi olacak. Hayırlı bereketli olsun.” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “1 GÜN BİLE İNANCIMIZI YİTİRMEDİK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “3 yıl önce TÜRAM’da başlattığımız projenin meyvelerini toplamak, bizim için mutluluk verici. Biz göreve gelmeden önce Türkiye’nin en kıymetli topraklarına sahip Silivri’nin bu potansiyellerini biliyorduk ve bunlara dönük projelerin hepsi kafamızda mevcuttu. 300 dönüm ile başladığımız tarımsal üretim yolculuğunda bugün 4.000 dönüme ulaşmış durumdayız. İstanbul’un en büyük çiftçisi Silivri Belediyesi oldu. Bu yola çıkarken bize gülenler oldu. ‘Çiftçilik zor iştir, Başkan bu işten anlamaz, çiftçilik belediye personeliyle, belediye eliyle yapılamaz, belediyeler hantal yapılardır, bu işin üstesinden gelemezler, bıkarlar ve yarı yolda bu işi bırakırlar’ diyenler oldu. Ama biz 1 gün bile inancımızı yitirmedik, irademizden bir şey kaybetmedik, kararlılığımızı hiçbir zaman bozmadık. Israrla, kararlılıkla ve inançla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Toprak o kadar cömert ki dökülen her damla alın terinin karşılığını verir’ sözünü kendimize şiar edindik. Bu topraklara alın terimizi, gözyaşımızı döktük. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok ama çok özveriyle bir çalışma yürüttük. Hayallerimiz çok şükür ki bugün meyvelerini veriyor. Mutlu olduğumuz kısım Silivri’nin, Belediyenin ya da çiftçinin kazancından daha çok, yerli ve milli politikalara, Türk tarımındaki yerli milli tohuma, tohum ıslahçılarına vermiş olduğumuz destek oldu. Gazi, ‘Yerli ve milli ekonominin temeli tarımdır’ diyor. Yani milli bir ekonominizin olması gerekiyorsa milli bir tarım politikanızın olması gerekiyor. Bu da toprağa düşen ilk tohumla başlıyor. Tohumunuzun milli olmadığı bir yerde yerli ve milli tarım politikasından bahsetme şansınız yok. Tohum firmalarının ambargoları, tohum kartellerinin fiyat politikası, tohum kartellerinin istediği zaman size istediği ürünü veriyor olması sizin milli, kendinize has yerli bir tarım politikası üretmeniz konusunda en büyük engel. Siz bir gömleği giydiğinizde alt düğmeyi doğru iliklemediğinizde diğer düğmeler yakaya kadar yanlış oluyor ve sonra iki yakanızı bir araya getiremiyorsunuz. Dolayısıyla ülkenin, Türk tarımının kurtuluşu yerli ve milli tohumculuğa, ıslahçılığa, AR-GE’ye, laboratuvara mümkün olduğu kadar fazla para yatırılması ve fazla destek verilmesine bağlı. Silivri’de yaşayan, üreten herkesin ve Silivri Belediyesinin bu topraklara borcu var! Bu toprakların üzerinde oturmaktan dolayı da omuzlarımızda çok ağır bir sorumluluk var. Bu toprakları koruyup kollamak, bu tarım topraklarına gözümüz gibi bakmak ve her şeyden önemlisi bu toprakların üzerinde üretim yapmak boynumuzun borcudur. Bu düşünceden hareketle biz Silivri Belediyesi olarak yol başçısı, örnek, öncü ve önder olmalıyız ki tarımdan, hayvancılıktan, çiftçilikten ümidini kesmiş çiftçilere nefes ve soluk olalım, omuz verelim, elinden tutalım dedik. Bugüne kadarki tüm çalışmalarımızı da bu yönde ilerlettik.” dedi.

“BU TÜR PROJELERDE YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasına yerli ve milli ayçiçek tohumuna verdikleri destekleri anlatarak devam eden Başkan Yılmaz, “İbrahim Bey az önce 3 yıl önce bu hayaldi dedi. Ama hayaldi gerçek oldu diye de bir söz var. 3 yıl önce İbrahim Bey, Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tohumcular Birliği ve Silivri Belediyesi ortaklığıyla TÜRAM’da bir deneme ekimi yapmak istediklerini söyledi. Biz de hayhay, ne yapmamız gerekiyorsa yapalım dedik. 8 tane yerli ve milli Türk ayçiçek tohumunun deneme ekimlerini yaptık. TR-2242 de bunlardan biriydi. Bu ekimlerden alınan sonuçlar neticesinde geçen yıl biz, 1.200 dönüm arazimizin tamamına 2 çeşit yerli ve milli tohum ekeceğiz dedik. Arkadaşlarımız ‘1.200 dönüm ekimle çok sıkıntılı bir durumla karşılaşabiliriz. İlk defa ekeceğiz, rezil olabiliriz. Alay konusu olabiliriz. 1.200 dönümdeki üretim girdilerimizin hepsi çöpe gider, zarar ederiz, ziyan olur, mazot parasını, gübre parasını alamayız. 150-200 dönüm ekelim’ dediler. Ben hayır dedim ve 1.200 dönümün tamamını 2 çeşit yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile ektik. Aldığımız sonuçlarla geçtiğimiz yıl yaklaşık 90 ton civarında bir ayçiçek hasılatı yaptık. Elde ettiğimiz 65 ton ayçiçek yağını da 13.000 ailemize 5’er litrelik tenekeler halinde dağıttık. Tabi bu esasında işin magazin kısmıydı. O dönem marketlerde ayçiçek yağı kalmadığı için bir anda gündeme Silivri Belediyesi düştü. Telefonlar susmuyor, bütün kanallar bizi arıyor, ‘Silivri Belediyesi şu kadar ayçiçek yağı dağıtıyor’ diyorlardı. Biz de kendilerine bunun yapmış olduğumuz çalışmaların çok küçük bir parçası olduğunu söyledik. Tabi sosyal yardımlar önemli ama esas bizim yaptığımız çalışmaya kimse odaklanmadı. Bizim amacımız her zaman yerli ve milli bir Türk tohumunu yaygınlaştırmak, Türk ıslahçısını, Türk tohumcusunu cesaretlendirmek ve desteklemek oldu. Ardından Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılında, 2023 paket yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıttık. Dedik ki biz size yerli ve milli Türk tohumunu hediye edeceğiz ama bu bizim size bir lütfumuz değil. Esasında bizim size ihtiyacımız var. Gelin herkes birer paket alsın ve arazisine eksin dedik. Bu faaliyetimiz ve çiftçilerimizin destekleri ile Silivri’de yaklaşık 30.000 dönüm arazi milli hibrit ayçiçek tohumu ile buluşmuş oldu. Bu yıl da 1.000 dönüm arazimize ayçiçek ekimi yaptık. Allah’a çok şükür ki TR-2242 tohumla şu an 140 tona ulaştık. Yani Silivri Belediyesi geçen yıl iki markadan 1.200 dönüme yaptığı ekim ile 90 ton ürün alırken, bu yıl 1.000 dönüme ektiği TR-2242’den 150 ton ürün aldı. Türk tohumculuğunu daha iyi yerlere getirebilmek için önümüzde çok mesafeler var. Silivri Belediyesi olarak bu projelerin içinde yer almaktan keyif aldık, mutluluk duyduk. Bundan sonra da bu tür projelerde yer almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“YENİ TESCİLLENECEK AYÇİÇEK TOHUMUNUN MARKASI TR-34SLV OLACAK”

Yeni geliştirilen ayçiçek tohumu markasının ismini de açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Sıradaki tescillenecek yerli ayçiçek tohumu markasının ismini Sayın İbrahim Toruk açıklamadı. Az önce kendisiyle konuşurken yeni ismi bulmamız 30 saniye bile sürmedi. Ben Silivri mi koyalım dedim ama İbrahim Bey Silivri olmaz dedi. Çünkü yerleşim alanlarının ismine tescil için müsaade edilmiyormuş. O zaman Silivri’nin yanına ‘M’ koyalım dedik o da olmaz dedi. En son İstanbul ve Silivri’yi temsilen TR-34SLV olsun dedik ve bunda mutabık kaldık. Markamız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha büyük markaların tescillendiği günlerde birlikte oluruz.” diye konuştu.