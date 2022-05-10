Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2022 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 1. oturumunda Boğluca Deresi planları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birileri tarafından çeşitli dedikodular ve yanlış bilgiler üretildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, 5000’lik Nazım İmar Planı ve 1000’lik Uygulama İmar Planı hakkında sunum yaptı.

“PROJEDE HİLE, HURDA, BİRİLERİNE RANT YOK!”

Seçim kampanyası döneminde “Planlı Silivri” vaadini hatırlatarak konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz göreve gelmeden önce 23 dev proje ile Silivri’de yaşayan hemşehrilerimizin huzurlarına çıkmıştık. Bu 23 dev projemizin birinci projesi ‘Planlı Silivri’ olmuştu. 2009 yılında beldelerin de Silivri Belediyesine katılmasıyla, planların birbirine çorba gibi karışması nedeniyle adeta bir kaos çıktı. Plan yapmak zor ve meşakkatli iştir. Ardından dedikodunun, fitnenin, fesadın üretildiği cesaret isteyen bir iştir. 1980’li yıllardan kalan bir sahil planıyla marka bir şehrin yaratılamayacağı ve bu planların gerekli olduğundan hareketle, bize hem ekonomik hem de siyaseten yük olacak ama şehrin kurtuluşu olacak planlarla ilgili çalışmalara başladık. Bu çalışmalarla şehrin birçok kronik sorununu adım adım çözerek gidiyoruz. Bu şehrin bir kronik problemi daha vardı. 2009 yılında sel baskınları ile beraber taşkın alan ve yapı yasaklı ilan edilen Boğluca Deresi’nin etrafındaki alan. Burada yaşanan mağduriyetler vardı. Boğluca Deresi etrafında arsası, tarlası olan kişilerin arsaları üzerine bir yapı yapma şansı ortadan kalkmıştı. Depremin ve kentsel dönüşümün konuşulduğu şu günlerde Boğluca Deresi’nde taşkın alanda kalan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yıkım kararı çıkan binaların mal sahipleri, yapma imkânı da olsa yapı yasaklı alanda kaldıkları için kentsel dönüşüm yapamıyorlardı. Bu yönetim, yine bu yapı yasaklı alanın kaldırılması için derenin ıslah edilmesinden hareketle bir inisiyatif aldı. Gerekli çalışmaları teknik ekiplerimiz yaptı. Belediye meclisimizden geçtikten sonra CHP’li İBB yönetiminin bürokratları tarafından incelendi. Üzerinde uygun bulunmayanlarla ilgili değişiklikler yapıldı ve İBB Meclisi’nin İmar Komisyonuna havale edildi. Sonrasında da İBB Meclisi’nden aynen geçti. Bizim Boğluca Deresi’nde taşkın alanda kalan alanda yapmayı düşündüğümüz; tamamen insan odaklı, hayat odaklı, yaşam odaklı ve mülkiyet hakkının kutsallığından hareketle onun sahiplerine teslim edilmesi anlamında rantı, kazancı, hileyi hurdayı ve birilerine rant sağlamayı düşünmediğimiz bir çalışmadır. Bu çalışma ile ilgili kahve köşelerinde, çay bahçelerinde, balık lokantalarında Silivri Belediyesinin bu değişiklikten ötürü ‘Belediye başkanını nasıl eleştirebiliriz? Belediye başkanı bu konularda çok iyi gidiyor, onu nasıl sıkıştırırız? Nasıl yara açarız?’ mantığı ile dedikodular, fitne merkezleri hiç bitmeden devam etti.”

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SEBEPLERİNİ MADDE MADDE ANLATTI

Birinci değişiklikle taşkın alanında kalmayan parsellerin planlara dâhil edilmesi konusuna açıklık getiren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz taşkın alanlarda kalmayan parsellerde de 5000’lik düzenleme yapılması için İBB’ye teklif verdik. Boğluca Deresi kenarında bulunan ve Belediye Konutları olarak bilinen alanın üzerinde kalan 67, 69 ve 72 adalarda, imardaki yapılan 18 uygulamalarındaki kesintilerin kanunla % 45’i aşamaz hükmünden hareketle, buradaki kesintilerin yüksek olması sebebiyle mahkeme kararıyla Silivri Belediyesi’nin bizden önceki yapmış olduğu planlar iptal edilmiş. Bunu kattık ki bu planları aynen olduğu gibi hiçbir emsal artışı olmadan bir önceki planları % 45 kesintiye uyarlayarak çözelim istedik. Burada yaptığımız tamamen mahkeme kararı ile iptal edilen planları yeniden hayata geçirmekti. Taşkın alanında kalan ikinci değişiklikte ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Mahalle’de KİPTAŞ 2’nin batısında kreş yaptığı yer olarak düşünelim. Buradaki hak sahiplerinden % 65 kesinti yapılmış. Sağlık alanı orada duruyor ve mahkeme kararıyla bu plan da iptal edilmiş ve sağlık alanının olduğu parsel plansız bırakılmış. Buradaki mal sahiplerini de tam mutlu etmesek de bu şekilde çözmeyi düşündük. Taşkın alanının dışında kalan üçüncü yaptığımız değişiklikte ise; Arslan Yoğurt Fabrikasının hemen kuzeyinde TEM Otoyoluna çıkan yola cepheli alanda tek katlı, iki katlı evler görürsünüz. Her biri 220 m2 parsellerden oluşuyor. 5000’lik planlarda burası ticaret ve alt merkez ilan edilmiş. 1500 metre parsel şartı var. Halihazırda orada bir mahalle oluşmuş ve bu 5000’lik planın esasında ayakları yerden kesilmiş. Bu alt merkez ve ticaret alanı ilan edilen ve halihazırda evlerin olduğu yeri, konut alanı olması için teklif etmişiz. İBB de bunu kabul etmiş. Taşkın alanının dışında kalan dördüncü yaptığımız değişiklikte ise; buradaki alan da alt merkez yani ticaret alanı. Burada vatandaş şunu diyor: ‘Benim arsamı burada ticaret alanı yapmışsınız. Bu yerime ticaret dışında bir imar yapamıyorum. Ama siz hemen benim yanı başımdaki parsele başkanlık oluru ile dükkan yapma izni vermişsiniz. Benim ticaret alanımı değersizleştirmişsiniz ve kullanılmaz duruma getirmişsiniz. Benim etrafındaki konutlarda olduğu gibi benim yerimi de konut alanına çevirin.’ Bu haklı bir talepti ve yerine getirdik. 5 numaralı parsel ise; önünde yüzme havuzumuzun bulunduğu, arkasının da Milli Eğitim Bakanlığına tahsis olduğu eğitim alanlı bir parsel. Biz bu parseli yüzme havuzumuzun arkasına bir spor adası yapma mantığı ile eğitim alanını daha aşağıya taşıyarak bir kamusal alan takası yaptık. İBB bunu uygun gördü. Lakin bizim belediye hizmet alanı olarak düşündüğümüz yere park olarak bir leke koydu. Onu da komisyonla görüşüp düzeltilmesi talebinde bulunacağız.”

“SİLİVRİ BELEDİYESİ HİÇBİR ŞEKİLDE İMAR ARTIŞI NOKTASINDA İBB’YE TEKLİFTE BULUNMADI”

“Planlarla ilgili en önemli maddelerden biri de Boğluca Deresi.” diyerek anlatımına devam eden Başkan Yılmaz, “Buradaki imar planlarında bir emsal artışı, bir rant, bir kat artışını belli yerlerde ihtiyaç olsa da hiçbir şekilde öngörmedik. Yani Silivri Belediyesi hiçbir şekilde imar artışı, kat artışı noktasında İBB’ye bir teklifte bulunmadı. Burada üretilen dedikodu, fitne, fesat ise; hemen Yağlı Tohumlarla başlayıp derenin diğer tarafındaki bir şirkete ait arsa var. Bu alanda bir gri ortam oluşturmak hiç kimseye yakışmıyor. Bizim teklifimiz net. 1-20 ve 5 kat. İBB’nin CHP’li yönetiminden onaylanan ama şöylede bir gerçek var. 1/5000’lik planları yapma yetkisi İBB’de. Biz onun yaptığı plana ancak itiraz edebiliriz. İBB bizim teklifimizden daha fazla artırarak 1-60 ve 8 kat olarak bunları onaylamış. Belediye meclisimizde bu konu konuşulduğunda, ‘Bütün meclis üyelerimize söz vereceğim, itirazı, fikri, eleştirisi olan varsa söylesin.’ demiştim. İmar Komisyonumuzdan bu plan İBB’den geldiği gibi oybirliği ile geçiyor. Ondan sonra Silivri’de dedikodu, fitne fesat bitmiyor. Ben de buradan diyorum ki; mademki şehri düşünmüyoruz, yalnızca siyasi düşünüyoruz, bu hafta içi İBB İmar Komisyonuna bir dilekçe yazıyorum ve diyorum ki; İBB’nin yapmış olduğu 1-60 8 katı Silivri Belediyesinin yapmış olduğu 1-20 5 kat olarak düzeltelim. Ortadaki fitneyi, fesadı, dedikoduyu da kökünden halledelim.” dedi.

“BU ŞEHİRDE AYAKLARINI ÇELME ATMAK İÇİN KULLANANLAR VAR!”

“Bu şehirde ayaklarını sadece çelme atmak için kullanan insanlar var.” diyen Başkan Yılmaz, son olarak “Bu arkadaşlar benim ayaklarımın olduğunu da unutmasınlar. Ama ben ayaklarımı çelme atmak için değil dimdik, dosdoğru ayakta durmak için kullanıyorum, kullanacağım. Ama o ayaklar çelme atmaya, adice planlar yapmaya devam ederlerse, ya attıkları çelmenin üstünden atlayacağım ya da o ayakların üstene basıp geçeceğim. Onun için bu planları Silivri Belediyesi yönetiminin ilk yolladığı gibi küçük değişiklikleri de içine katarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İmar Komisyonuna yollayacağımı tüm Silivri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.