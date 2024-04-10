Bayramın ilk gününde trafik ve vapur iskelelerinde yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul’da çok sayıda vatandaş gezmek için dışarıya çıktı. Megakentte araç trafiği yaşandı, sahiller dolup taştı.

Ramazan Bayramı’nda 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler şehir dışına çıktı. Memleketlerine gidemeyip İstanbul’da kalanlarda bayramın birinci günü İstanbul’u gezmek için aileleriyle birlikte dışarıya çıktı. Özellikle öğle saatlerinden sonra megakentte araç trafiği ve vapur iskelelerinde yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre ise trafik yüzde 72 olarak belirlendi.

Megakent İstanbul’da araç trafiği ve Kadıköy rıhtımdaki insan kalabalığı dronla görüntülendi.