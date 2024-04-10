Büyükçekmece ile Avcılar arasında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Büyükçekmece ve Avcılar arasında E-5 üzerinde çift yönlü kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.

Büyükçekmece ile Avcılar arasında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde Büyükçekmece ve Avcılar arasında E-5 üzerinde çift yönlü kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştü. Böylece E-5 Karayolu üzerinde Büyükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü olarak yoğun trafik oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Bayramın 1’inci gününde sıkışan trafik nedeniyle araçların güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar havadan dron ile görüntülendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb