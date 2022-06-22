BBP Lideri Destici: 'Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Vatandaş, istediği siyasi partiye oy verebilir, fikirlerini dile getirebilir. Kırmızı çizgimiz ise terör ve şiddettir' dedi.

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  • 22.06.2022 14:30
  • Güncelleme: 22.06.2022 15:44
BBP Lideri Destici: 'Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Vatandaş, istediği siyasi partiye oy verebilir, fikirlerini dile getirebilir. Kırmızı çizgimiz ise terör ve şiddettir” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına değinerek, “Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile dünyada ve Türkiye’de orman yangınları baş gösteriyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınları dolayısıyla büyük acı ve kayıplar yaşadık. Bu sene de ilk büyük yangın diyebileceğimiz Muğla Marmaris ve Dalaman’da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve orman işçileri elindeki imkanlar ile orman yangınlarına müdahale ediyor. Şu anda uçaklar, helikopter ve arasözler ile yangını söndürmek için çabalar devam ediyor. Büyük bir gayretle çaba gösteren herkese başarılar diliyorum. En kısa sürede yangının söndüğü müjdesini almak istediğimi bir kere daha ifade ederek Muğla’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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Van ziyareti çerçevesinde bölgede bulunan Van Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği’ne ziyarette bulunduklarını aktaran Destici, “Terörle mücadele veren güvenlik korucularımız var. Güvenlik korucularımız özellikle bu bölgelerde görev yapıyorlar. Van’da 6 bin 500 güvenlik korucusu var. Van’da sadece 830 güvenlik korucusu şehit verilmiş ve 300’ün üzerinde gazi var. Ben bu sayede polis, jandarma, askere şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir"

Kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu vurgulayan Destici, “Vatandaş, istediği siyasi partiye oy verebilir, fikirlerini dile getirebilir. Herkes siyasi parti kurabilir. Kırmızı çizgimiz ise terör ve şiddettir. Teröre ve şiddete başvurmadan elbette herkes siyasi parti kurabilir. Terör örgütü uzantısı olarak hiç kimse siyasi parti kuramaz. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade edilmez” dedi.

"Aynı cümleler bizim dediğimiz ve bizim zannettiğimiz bir gruptan gelmektedir"

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi konusunda yaptığı açıklamayı hatırlatan Destici, “Açıklamanın şekli ve üslubu güzel fakat içeriği ve anlamı ile ilgili aynı iyimser kelimeler kullanamıyorum. Bu cümleler, İsveç veya ABD tarafından sarf edilmiş olsa maksadını anlayabileceğiz. Aynı cümleler bizim dediğimiz ve bizim zannettiğimiz bir gruptan gelmektedir. PKK’nın Mehmetçiklerimizi, evlatlarımızı öldürdüğü silahlar arasında İsveç ordusunda bulunması gereken silahların olduğunu TÜSİAD Başkanı biliyor mu? Biz, İsveç’e ‘Neden teröre destek veriyorsunuz?’ sorusunu sorarken bu kez karşımıza TÜSİAD’ın açıklamalarını buluyoruz” dedi.

İHA

Editör
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