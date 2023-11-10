Belediye çalışanları Ata'sına yürüdü

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları belediye binasından Cumhuriyet Meydanına yürüyüş ile başladı.

Belediye çalışanları Ata'sına yürüdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları belediye binasından Cumhuriyet Meydanına yürüyüş ile başladı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla belediye binasında bir araya gelen tüm birim çalışanları, Cumhuriyet Meydanına doğru yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi anma törenine katılan çalışanlar daha sonra görevleri başına döndü. Başkan Subaşı, gerçekleştirilen yürüyüş sonrası yaptığı değerlendirmede, "Belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte Ata’mızı anacağımız Cumhuriyet Meydanına doğru sessizce saygı yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Ardından Valimiz Şefik Aygöl ve il protokolü ile birlikte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında kendisini saygı ve minnetle andık, huzurlarına çelengimizi sunduk. Daima izindeyiz Atam" ifadelerine yer verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman