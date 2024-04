Bihter Akbaş Sezer 'Tüm Silivri halkına şükranlarımı sunuyorum'

İYİ Parti Silivri Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim. Öncelikle bir demokrasi şöleni şeklinde geçen 31 Mart yerel seçimlerinin barış ve huzur içerisinde tamamlanmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimlerde tercihini hangi adaydan yana yaparsa yapsın, iradesini sandıklara yansıtan her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Adaylığımızın açıklandığı tarih itibarıyla Silivri’mizin güzel insanlarıyla bir araya geldik. Bu süreçte bize inanan, bizimle birlikte yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız bize oy versin vermesin tüm Silivri halkına şükranlarımı sunuyorum.

Sandıktan çıkan iradeyle Silivri’mizin yeni Belediye Başkanı olarak seçilen Sn.Bora BALCIOĞLU’nu tüm samimiyetimle tebrik eder, seçimlerin ilçemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Ayrıca başta Sn.Volkan YILMAZ olmak üzere geçmiş dönemlerde Silivri’mize hizmet eden parti ayırt etmeksizin tüm başkanlarımıza da şükranlarımı sunarım.

Hani bir soru vardır: “Hangisi daha önemli? Yolculuk mu yoksa varacağın yer mi?” diye. “İkisi de önemlidir. Ama hepsinden daha önemlisi sana kimin eşlik ettiğidir.” Bu süreçte desteğini esirgemeyen İyi Parti Silivri İlçe Başkanı Sn.Gökhan Ceylan’a, Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine; kıymetli belediye meclis adaylarımıza; ailesinden, işinden, feragat ederek sahada yanımızda olan tüm teşkilat mensuplarımıza, gençlik kollarımıza, sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize, yanımda olan kıymetli aileme ve gittiğimiz her yerde güler yüzleriyle bizi karşılayan Silivri’nin güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum.

Bizler Silivriliyiz. Burada doğduk, burada yaşıyoruz, burada öleceğiz. Biz her zamanki gibi sokaklarda, caddelerde, evlerde, işyerlerinde, mahallelerde, köylerde olacağız. Seçimlerde milletimizin bizlere verdiği mesajı özümseyerek kendi eksikliklerimizi gidereceğiz. Halkımızın takdirine her zaman olduğu gibi saygı duyacağız. Yeni Belediye Başkanımızın proje ve taahhütlerinin takipçisi olacağız. Yapılan olumlu icraatları alkışlayacağız, halktan gelen talep ve eksiklikleri nezaket çerçevesinde kendisine hatırlatacağız. Silivri’mizin refahı ve mutluluğu için çalışmalarımıza daha büyük şevkle devam edeceğiz.”

Her şey daha iyi bir Silivri için…Sevgi ve saygılarımla…

Bihter AKBAŞ SEZER