'Pat Pat Patara' sezonun son iki oyunuyla İş Sanat'ta

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” 27 ve 28 Nisan’daki son iki oyunuyla bu sezona veda ediyor.

İş Sanat’ın 24’üncü sezonunda çocuklar için çok özel bir yapım yer alıyor: ‘Pat Pat Patara’ daha önce İş Kuleleri sahnesinde ‘Robot Pinokyo’ için bir araya gelen yazar Yekta Kopan ve yönetmen Lerzan Pamir, bu yeni oyunda Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’ni fon olarak kullanıyor.

Yekta Kopan’ın Patara’yı ziyaretinin ardından ortaya çıkan fikir, Lerzan Pamir’in hayal gücü ve rejisi ile sahnede büyüleyici bir hikâyeye dönüşüyor. Kazı çalışmaları hem Anadolu’nun geçmişine ışık tutan hem de dünya kültür mirasına katkı sağlayan Patara Antik Kenti’ni çocuklarla en doğru şekilde buluşturmak için çalışan ekip, hazırlık sürecinde kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’tan da destek aldı. Kopan, “İş Bankası’nın Patara Antik Kenti kazısına yıllardır verdiği destek, İş Sanat sahnesinin bize verdiği destek ve bu ekibin daha önce de İş Sanat için üretimlerde bulunması bir araya gelince ortaya ‘Pat Pat Patara’ çıktı” dedi.

Yönetmen Lerzan Pamir de geleceğin tiyatro seyircilerini yetiştirmenin önemine vurgu yaparken ‘İş Sanat’ın oyunlarında çocuklar ve aileleri, hikâyesi, ışığı veya dekoruyla bir tiyatronun tüm unsurlarına ne kadar özenildiğini görüyorlar. Oyunumuzda sadece çocuklar için değil, aileler için de eğlenceli bir dille serpiştirilen mesajlar var” dedi.

Sürprizlerle dolu bu macerada Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, Arkeolog Aslı önderliğinde, gizemli bir bilmecenin cevabını arıyor: “Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır.”

Genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken bir yandan da onları ülkemizin zengin kültürel mirasıyla tanıştıran ‘Pat Pat Patara’da oyuncular sahneyi canlı bir orkestra ile paylaşıyor. Son iki oyunu 27 Nisan Cumartesi ve 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek ‘Pat Pat Patara’ 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.