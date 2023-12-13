Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden şampiyonluk

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselme maçlarına terfi etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye’nin tüm üniversiteleri arasında ilk 30 içindeki yerini sağlamlaştırdı. Geçen sene en iyi ikinciler arasından tarihinde ilk defa süper lige yükselme maçlarına terfi eden BŞEÜ futbol takımı, başarısının tesadüf olmadığını şampiyon olarak gösterdi ve play-off grubundaki yerini aldı.

8 üniversitenin katılımı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası, 3 takımın çekilmesi ile 5 üniversite arasında gerçekleşti. BŞEÜ takımı, 3 galibiyet, 1 beraberlik ile gol yemeden namağlup olarak şampiyonluğa uzandı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının destekleri ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Emre Şenyüzlü ile Öğr. Gör. Hüseyin Mete Gündoğdu antrenörlüğünde çalışmalarına devam eden takımın hedefi; Süper Lige yükselerek Türkiye’de ilk 14 üniversite arasına adını yazdırmak. Futbol takımı, ayağının tozuyla Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti. Sporcuları tebrik ederek kendilerine hediyelerini takdim eden Rektör Beydemir, "Sporcularımızın müsabakalar öncesinde iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini, elde edilen başarıların bunun sonucunda geldiğini söylemek istiyorum’’ ifadelerine yer verdi.