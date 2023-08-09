Bilecik'te berber ücretlerine zam
Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkrlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı.
Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkârlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı.
Bilecik’te; Giyim, Mensucat ve Sanatkârlar Esnaf Odası, esnaftan zam talebine olumlu yanıt verdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Yapılan zamlar ile saç kesimi 50 TL’den 100 TL’ye, saç-sakal-yıkama 100 TL’den 200 TL’ye, sakal tıraşı 30 TL’den 50 TL’ye, yıkama-fön 30 TL’den 50 TL’ye, ağda 30 TL’den 50 TL’ye çıktı.
Vatandaşlar gelen zamlar sonrası güncellenen fiyatlardan memnun olmadığını söylerken, berberler ise artan malzeme fiyatlarından yakındı.