'Bilim Kurulu' Mektebim Kolejinde

2011 yılında Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Koleji, sürdürülebilir eğitim için yeni bir atılım gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk niteliğinde eğitim hamlesi yapan Mektebim, eğitimin tüm paydaşlarının sürekli gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Mektebim Koleji Bilim Kurulu”nu hayata geçirdi.

ALANINDA UZMAN DOKTOR, AKADEMİSYEN VE YAZARLAR MEKTEBİMDE

Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Uğur Batı, Metaverse Eğitmeni Devrim Danyal, Genetik Egzersiz Uzmanı Mehmet Ali Deniz, Eğitimci-Yazar Kayhan Karlı, Yazar ve İletişim Eğitmeni Mario Levi, Dijital Oyun Tasarımcısı ve Akademisyen Doç. Dr. Yavuz Samur, Akademisyen Dr. Türker Toker, Eğitim Bilimci-Pedagog Doç. Dr. Esef Hakan Toytok, Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul, Genetik Uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’dan oluşan Bilim Kurulu; öğretmen, veli ve öğrenci eğitimleri için önemli görevler üstlendi. Öğretmen eğitimleriyle, sürekli gelişime inanan eğitmenlerin entelektüel birikimlerine katkı sunmayı amaçlayan Bilim Kurulu üyeleri, öğrencilere kariyer dünyasının kapılarını açarken, velilere de çocuklarına ihtiyaç duydukları desteği nasıl verecekleri yönünde eğitimler vermek için sahaya indi.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Çağdaş bir vizyon için gerekli olan hizmet içi eğitimlerini yıl boyu Türkiye’nin dört bir yanındaki Mektebim Koleji kampüslerinde sürdürecek olan Bilim Kurulu üyeleri için önemli bir organizasyon düzenlendi. Mektebim Koleji Bilim Kurulu Lansmanı, 13 Aralık’ta Hilton İstanbul Bakırköy’de gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıya Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, CEO Elif Çağlayan, Mektebim Koleji Bilim Kurulu üyeleri, koordinatörler, kampüs kurucuları ve basın mensupları katıldı.

KALKO: ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

Açılış konuşmasını yapan Ümit Kalko, Mektebim Kolejinin “Bilim Kurulu” ile önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Kalko, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye genelinde 27 kampüs, yüzlerce öğretmen ve binlerce öğrenci ile Mektebim Koleji güçlenerek büyüyor. Öğrencilerimize ‘Gelecek sensin’ diyerek eğitimde ‘değer’ kelimesini önemsiyoruz. Dünyaya değer katmanın yolu da hızla gelişen dünyaya uyum sağlayan ve bilgiyi nasıl kullanacağını bilen nesiller yetirmekten geçiyor. Bu düşüncelerden hareketle bir kolej bünyesinde Türkiye’nin en iyi isimlerinden oluşan ‘Bilim Kurulu’nu kurduk. Değerli akademisyen, yazar, eğitimci, metaverse uzmanı ve genetik bilimcilerden oluşan Mektebim Koleji Bilim Kurulu’nun kampüslerimizde verdikleri eğitimler ve geliştirdikleri projelerle vizyonumuzu daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.”

“FELSEFEMİZ ENDÜSTRİ 5.0”

Kalko’nun ardından konuşan CEO Elif Çağlayan ise “öğrenen organizasyonuna” dikkat çekti. Çağlayan, “Adını Millet Mektepleri’nden alan Mektebim Koleji, öğrenen organizasyonunun bir parçasıdır. Bir eğitim kurumunda öğrenen öğretmen organizasyonu varsa, geleceği yazan gençler yetiştirmek kaçınılmaz olur. Endüstri 5.0 felsefemizin temelinde, dünyaya yön verip geleceğini yazan nesiller yetiştirme hedefi vardır. Biz bu desteği, öğretmen, veli ve öğrenci eğitimleriyle Bilim Kurulu üyelerimizden alıyoruz. Sürekli gelişen teknolojiye ve çağın gerektirdiği donanıma sahip olmak için eğitim gücünü yanımıza alıyoruz. Geleceğe öğrenci yetiştirmek, geleceğin teknolojilerine hâkim öğretmenler yetiştirmekle mümkün. Veli, öğretmen ve öğrenci eğitimleriyle ülkemizin geleceğini yetiştiriyoruz” dedi.



PLAKET TÖRENİ

Yapılan konuşmaların ardından “Mektebim Koleji Bilim Kurulu” üyeleri sahneye davet edildi. Prof. Dr. Uğur Batı, Devrim Danyal, Mehmet Ali Deniz, Kayhan Karlı, Mario Levi, Doç. Dr. Yavuz Samur, , Dr. Türker Toker, Doç. Dr. Esef Hakan Toytok, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Korkut Ulucan ve Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, eğitim vizyonuyla ilgili ayrı ayrı kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Kürsüye çıkan Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Uğur Batı, “Mektebim Kolejinin büyümesinin heyecanını paylaşıyorum. Eğitimi çözecek olan yine eğitimdir” dedi. Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, Prof. Dr. Uğur Batı’ya plaket takdim etti.

Blockchain Metaverse Akademi Kurucusu ve Gelecek Teknolojileri Eğitmeni Devrim Danyal, teknolojinin önemine değindi. Teknolojinin odağında “öğrenme” olduğunu belirten Danyal, “Ülke olarak genç bir nüfusa sahip olmamız, teknolojik gelişim açısından çok önemli” dedi. Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan, Sayın Danyal’a plaketini verdi.

Genetik Egzersiz Uzmanı ve Yazar Mehmet Ali Deniz’e plaketi, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kart tarafından verildi. Deniz, “Mektebim, Bilim Kurulu ile Türkiye’de eğitimde bir ilki gerçekleştirmiştir. Bilim Kurulu’nda spor alanına yer verilmesi, heyecan verici ve çok kıymetli. İyi bir zihin için iyi bir beden şart” ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatının usta kalemi Mario Levi, plaketini Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Uçak’ın elinden aldı. Sayın Levi, “Önemli olan teknolojiyi üretecek bilgiye sahip olmaktır. En büyük yatırım eğitimdir” açıklamasını yaptı.

Dijital Oyun Tasarımcısı ve Akademisyen Doç. Dr. Yavuz Samur, okullarda oyunun ve oyun dostu okul olabilmenin önemini vurguladı. “Oyun dostu öğretmenlere ihtiyacımız var” diyen Doç. Dr. Samur, plaketini Mektebim Koleji Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Yunus Oruç’un elinden aldı.

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Türker Toker’e plaketini Mektebim Koleji Van Kampüsü Kurucusu Levent Demir takdim etti. Dr. Toker, “Kişiler eğitimle ekonomik seviyelerini yükseltirken, sosyal ve kültürel alanda gelişemiyor. Çünkü ölçme değerlendirmede geri bildirim kurgusu doğru yapılandırılmıyor” dedi.

Eğitim Bilimci ve Pedagog Doç. Dr. Esef Hakan Toytok, plaketini Mektebim Koleji Aksaray Kampüsü Kurucusu Salim İçli’nin elinden aldı. Doç. Dr. Toytok, eğitim için birlikte dertlenerek bir eğitim modeli yaratmanın önemini vurguladı.

Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul, “Her çocuk yeni bir deneyim. Mektebim Koleji kampüslerindeki yeni deneyimlere talibim” dedi. Prof. Dr. Tuğrul’a plaketi, Mektebim Koleji Kocaeli Kampüsleri Kurucusu Kenan Demir tarafından takdim edildi.

Genetik Uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan’a plaketi, Mektebim Koleji Avcılar Kampüsü Kurucusu Fuat Kutlu tarafından verildi. Prof. Dr. Ulucan, “Markanın gücüne güç katmaya hazırız. Mektebim Kampüslerinde alanımla ilgili farklı çalışmalar yapmanın heyecanı içindeyim” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ise “Böyle bir kurumun parçası olduğum için çok mutluyum. Bir tıp doktoru olarak eğitime yön verebilecek olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi. Doç. Dr. Yazıcıoğlu’na plaketi, Mektebim Koleji Gazimağusa Kampüsü Kurucusu Onur Mandıralı tarafından takdim edildi.

BASIN BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Bilim Kurulu üyelerinden Eğitimci-Yazar Kayhan Karlı’nın yurt dışında olması nedeniyle programa katılamadığı bildirildi. Basının büyük ilgi gösterdiği Mektebim Koleji Bilim Kurulu Lansmanı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.