Büyükçekmece'deki sır cinayet çözüldü

Büyükçekmece’de yolda yürürken bıçaklanan 50 yaşındaki Yıldıray Koç’un sır cinayeti çözüldü. Koç’u, hayatında ilk kez gördüğü 20 yaşındaki bir şahısın, alkollü yürüdüğü için durumuna sinirlenip komando bıçağıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlının sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımları da dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Ulus Mahallesi’nde yaşandı. Yıldıray Koç (50) ağır yaralı olarak bir ara sokakta yere yığıldığını gören vatandaşlar yardım etmiş kanlar içinde kalan Koç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay üzerine araştırmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Görüntülerde beyaz ayakkabılı şüpheli bir şahısın ara sokakta Koç’un arkasından yürüdüğü bir süre sonra ise elinde bıçakla kaçarak geldiği görüldü.

“Alkollü halde yürüdüğü için bıçakladım”

Araştırmalar sonucu tespit edilen Azad Morkoyun (20) saklandığı evinde yakalandı. Şahıs emniyette yapılan sorgulamasında cinayeti işlediğini itiraf ederken, ilk defa gördüğü Koç’u “Alkollü halde yürüdüğü için sinirlendim bıçakladım” dediği ortaya çıktı.

Komando bıçağı kullanmış

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın suçu işlediği bıçağı da ele geçirdi. Cinayetin, komando bıçağı olarak adlandırılan bir bıçakla işlendiği ortaya çıktı. Ekipler Azad M.’yi ise giydiği beyaz spor ayakkabısından tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Azad M. Adliyeye sevk edildi. Azad Morkoyun’nun Yıldıray Koç’u takip ettiği ve sonrasında kaçtığı son anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.

Öte yandan, zanlının sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımları dikkat çekti.