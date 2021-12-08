Geleceğin araçları ‘elektrikli araçlar’ görücüye çıkıyor

Elektrikli ve hibrit araçlar görücüye çıkmaya hazırlanıyor. ‘E-drive Turkey’ yarın kapılarını açıyor. Fuarda son teknoloji elektrikli araçların yanı sıra elektrikli araçlar için üretilen şarj sistemleri de görücüye çıkacak.

Türkiye’nin ilk elektromobilite fuarı ‘E-drive Turkey’ Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açılıyor. Türkiye’de elektromobilite alanında yapılan çalışmaların görücüye çıkacağı, büyük ilgiyle beklenen E-drive Turkey Fuarı 27 farklı markanın katılımıyla 9-12 Aralık 2021 tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Fuar alanında elektrikli otomobillerin, scooterların, motosikletlerin yanı sıra elektrikli araçların şarj üniteleri de sergilenecek. Elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya gelecek. Fuarın iç alanında yer alacak scooter ve bisiklet deneyim alanı ile dış alanda yer alacak otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları sadece görmesini değil aynı zamanda test edebilmesini sağlayacak.

"Üniversiteler de tasarladıkları araçlarla burada bulunacaklar"

Fuar direktörü Burcu Uca, “Elektromobilite alanında sektör temsilcilerinin arasındaki sinerjiyi kuvvetlendirmek adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Fuara 27 farklı marka katılıyor. Ayrıca üniversiteler ve dernekler de burada birtakım çalışmalar gerçekleştiriyor. Fuarda sadece otomobiller sergilenmiyor, elektrikli scooterlar ve elektrikli bisikletler de fuarda sergilenecek. Bunun dışında depolama ve şarj sistemleri de burada görücüye çıkacak. Ayrıca üniversiteler de tasarladıkları araçlarla burada bulunacaklar” dedi.

"Elektrikli araç satışlarında artış 2020-2021 yılında üç katından fazla"

Elektrikli araçların tüketici için yeni bir konsept olduğunu belirten Uca, “2020 ile 2021 yıllarındaki elektrikli araç satışlarına baktığımız zaman, üç katından fazla bir artış görüyoruz. burada sadece otomobili düşünmemek lazım, scooterlar da talep gören araçlar arasında yer alıyor. Elektrikli araçların tüm kategorilerinde ciddi bir artış var. 2030 yılına kadar emisyon tüketimlerinde yüzde 50 daha az bir emisyon beklenirken, 2050 yıllından sonra ise ülkeler sıfır emisyon hedefinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Fuarı 27 farklı markanın katılımıyla 9-12 Aralık 2021 tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.