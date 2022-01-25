Getac, tam dayanıklı tablet yelpazesini genişletiyor

Teknoloji şirketi Getac, 10 inçlik yeni modeli olan ZX10 tam dayanıklı tabletini 10 Mart tarihinde kullanıma sunacağını duyurdu.

Getac, Android 11 işletim sistemine sahip çok yönlü, 10 inçlik yeni modeli olan ZX10 tam dayanıklı tabletini 10 Mart tarihinde kullanıma sunacak. ZX10’un, şirketin 7 inçlik popüler ZX70 tam dayanıklı Android tabletinin yanında yer alarak kamu güvenliği, kamu hizmetleri, enerji, nakliye ve lojistik, imalat, otomotiv ve savunma gibi sektörlerdeki müşterilere daha fazla seçenek sunacağı belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Getac Technology Corporation Başkanı Rick Hwang, "Android popülerlik kazanmaya devam ederken, giderek daha fazla sayıda kuruluş acımasız ve zorlu ortamlarda bile çalışırken sunması gereken çok yönlülüğün keyfini çıkarmalarını sağlayan dayanıklı Android çözümler arıyor. ZX10 tam da bunu gerçekleştirerek, Android tabanlı çözüm yelpazemizi genişletiyor ve müşterilerin operasyonel verimliliklerini optimize etmelerine yardımcı olurken, çok önemli toplam sahip olma maliyeti hedeflerine de ulaşıyor" şeklinde konuştu.

Yeni ürün hakkında şu bilgiler verildi:

ZX10’un Android 11 İşletim Sistemi, Qualcomm Snapdragon 660 mobil işlemci platformu ve Adreno 512 GPU kombinasyonu, çok çeşitli saha senaryolarında etkin iş akışı sağlayarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Çalışırken değiştirilebilen çift pil tam zamanlı çalışma sağlarken, 800 nits parlaklık sunan LumiBond gün ışığında okunabilir ekranın yağmurda ve eldivenle kullanıma uygun dokunmatik ekran özelliği farklı hava koşullarında verimliliği korumaya yardımcı oluyor. Tablet, kompakt ve hafif bir tasarımla dayanıklılığın sağladığı güvenilirliği dengeliyor. Önemli özellikler arasında 8MP ön kamera, 16MP arka kamera, bağımsız GPS, çift LTE SIM kart yuvası, çalışırken değiştirilebilir çift pil ve 6GB’a kadar LPDDR4 RAM ile 128GB depolama seçenekleri bulunuyor. Yeni ürün, Getac Select yapılandırma seçenekleri kapsamında farklı sektörle uygun biçimlerde kullanılabiliyor.