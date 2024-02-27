Bilyoner, Galatasaray ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. Bugün RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreniyle Bilyoner, Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sol kol sponsoru oldu.

Bilyoner ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki yeni iş birliği anlaşması RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu. Eylül 2023’te yapılan anlaşmayla Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis sponsoru, Galatasaray Basketbol Takımı’nın da hem şort hem bahis sponsoru olan Bilyoner, yeni dönemde Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sol kol sponsoru da oldu. Bu iş birliğinin hem bu sezonu hem de 2024-2025 sezonunu kapsayacağı bildirildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ve Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu’nun katılımıyla düzenlenen imza töreninde, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Galatasaray Futbol Takımı’nın forma sol kol sponsoru oldukları için gurur duyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Emin Hitay, “Bilyoner olarak Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis sponsoru, Galatasaray Basketbol Takımı’nın ise hem şort hem de bahis sponsoru olmuştuk. Galatasaray’ın sol kolunda yer alarak imzaladığımız bu yeni anlaşma, spora olan inancımızın ve yatırımlarımızın somut bir göstergesidir. Bu iş birliği ile hem Galatasaray’ın başarısına hem spor ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kulüplerin, liglerin, federasyonların ve sporcuların yanında olmayı sürdüreceğiz. Spordan kazandığımız ile yine spora yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emin Hitay: “Galatasaray ile olan bu güçlü yol arkadaşlığımızın, başarıyla devam edeceğine inanıyorum”

İllegal bahis platformlarının neden olduğu problemlerden bahseden Hitay, “Türkiye spor sektörünün daha da güçlenmesi adına, illegal platformlara karşı ortak bir tutum oluşturmanın gerekliliğini bir kez daha belirtmek isterim. Bizler, ülkemizin en köklü yasal spor ve şans oyunları platformu olmanın verdiği sorumlulukla, yasal platformların spor sektörü ve devletimiz için taşıdığı değeri her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Galatasaray ile olan bu güçlü yol arkadaşlığımızın, önümüzdeki yıllarda da başarıyla devam edeceğine inanıyorum. Değerli başkan Dursun Bey’e bugün bizi ağırladığı için ayrıca teşekkür eder, Bilyoner ve Galatasaray arasındaki bu yeni iş birliğinin tüm spor camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Sencer Kutluğ: “Şampiyon bir kulüple iş birliği yapmak işimize karşı motivasyonu daha da artırıyor”

Galatasaray ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ, "Büyük hedefleri olan bir marka olarak, elde ettiği başarılarla ülkemizde büyük düşünmenin adeta sembolü haline gelmiş, şampiyon bir kulüple iş birliği yapmak işimize karşı motivasyonu daha da artıyor. Sponsorluklarımızı, spor dünyasıyla ortaklığımızı pekiştirmek ve sporseverlerin yaşamına renk katmak için güzel bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bahista, isabetli tahminleri ile de yoğun ilgi görüyor. Tahmin başarı oranı yüzde 74 gibi yüksek bir seviyeye çıkan ve doğru tahminleriyle 900 maçta verdiği tahminlere oynayanlara yaklaşık 38 milyon TL’nin üzerinde kazandıran Bahista projesini büyütmeye devam edeceğiz. Bahista projemizin; The Hammers, Smarties ve Martech Awards gibi prestijli organizasyonlarda ödül alması da bizleri çok memnun ediyor. Bu anlaşmanın sinerjisiyle hareket ederek, taraftarlara ’Bilyoner iyi ki var’ dedirtmeyi hedefliyoruz. Sponsorluk anlaşmamızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dursun Özbek: “Bu iş birliğimizin uzun yıllar boyunca devam etmesi, iki kuruma da büyük katkı sağlayacaktır”

Bilyoner ile devam eden iş birliklerinin yeni bir döneme girdiğini belirten Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bilyoner, birçok branşta bize destek sağlamıştır. Bu iki büyük kurumun birbirine fayda sağlaması, Türk sporu için çok önemli. Türk sporunun en büyük kurumu olan Galatasaray ve sporda eğlence sektörünün öncü markası Bilyoner arasındaki bu işbirliği, örnek bir iş birliğidir. Bilyoner’in Türk sporuna yaptığı katkı yadsınamaz. Bu iş birliğimizin uzun yıllar boyunca devam etmesi iki kuruma da büyük katkı sağlayacaktır" cümlelerine yer verdi.

“Sponsorluklar başarıyla paralel gidiyor. Başarılı olduğunuzda sponsor desteği artıyor”

Kendilerinden önceki dönemde özellikle futbolda istenen başarının sağlayamadığının altını çizen Özbek, "Böyle bir takımı devraldık ve ilk senede şampiyon olduk. Sponsorluklar başarıyla paralel gidiyor. Başarılı olduğunuzda sponsor desteği artıyor. Geçtiğimiz seneki rakamla bu seneki rakam çok farklı. Geçtiğimiz sene ne rakiplerimiz de ne de camiamız bu derece bir başarıyı beklemiyorlardı. Takımımız, son derece başarılı oldu. Şampiyonluk ve çalışmalarımızla sponsorluk gelirlerimiz de tarihimizdeki en üst seviye ulaştı. Niyazi Yelkencioğlu da hedefimiz olan 50 milyon Euro’yu geçtiğimizi belirtiyor. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buna da ihtiyacımız vardı. Bankalar Birliği anlaşmasında ilk 3 sene ödeme yapmadık. Borcun tasfiye edilmesi için Haziran 2022’den beri geçmiş faiz ödemeleri ve anapara ödemeleri yapılmaya başlandı. Bunun için de gelirlerimizin yüzde ellisi Bankalar Birliği konsorsiyumu tarafından bloke ediliyor. Galatasaray’ın bütün faaliyetlerini finanse edebilmemiz için ihtiyacınız olan bütçenin iki mislini ortaya koymanız gerekiyor. Çünkü bu gelirlerin yarısı Bankalar Birliği’ne gidiyor. Biz buna mecburduk. Sponsorluk gelirlerimizi en üst seviyeye getirmeye mecburduk. Naklen yayın gelirlerimiz maalesef çok azaldı. 500 milyon Dolar’la başlayan anlaşma, bugün 80 milyon Dolar seviyesine inmiştir. Bundan bütün kulüpler şikayet ediyor. Yeni bir yayın ihalesine gidiyoruz ve oradaki rakamlar da çok yüksek değil. Bundan dolayı faaliyet dışı alanlara yönelmek gerekiyor. Galatasaray, bu konuda çok büyük başarılar elde etmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu projeler yeni yönetimin de işine gelecek bu projeler olacaktır” şeklinde konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu: "Bilyoner’in kulübümüze ve spora verdiği destek çok önemli"

Bilyoner ile olan iş birliklerinin uzun süredir devam ettiğini aktaran Niyazi Yelkencioğlu ise, "Bilyoner’in kulübümüze ve spora verdiği destek çok önemli. Futbolda ve diğer branşlarda yaptığımız anlaşmalarda Bilyoner’i birçok defa gördük. Bugün de yeni bir sayfa daha açmış bulunuyoruz. Bu işbirliğinin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.