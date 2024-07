'Bizim üzerimizden yüksek kârlar elde ediyorlar'

SİSED Başkanı Cihan Tuncel, ilçemizdeki taşımacılık sektörünün temel zorluklarını değerlendirdi. Silivri Servisçiler Derneği'nin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Tuncel, “Eğer ki siz bir hizmet alırsınız, servis taşımacılığı veya herhangi bir taşımacılıkla ilgili bu konunun ilk adresi: Silivri Servisçiler Derneğidir. Buradan fiyat almadan bizimle tanışıp bu konuyla alakalı görüşmeden hizmet almamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğim gibi bölgedeki bütün işi zaten biz yapıyoruz ama adımız geçmiyor. Yoksa biz her işin faaliyetin içinde varız” diye konuştu.

SHA ve Hürhaber'e konuşan Cihan Tuncel, SİSED hakkında kamuoyunun merak ettiklerini anlattı.

Sevginar SALİ: Silivri Servisçiler Derneği'nde Başkan Cihan Tuncel'le birlikteyiz. Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Cihan TUNCEL: 37 yaşındayım. 2014 yılından beri servis sektöründe faaliyet gösteriyorum. Daha öncesinde ticaretin farklı alanlarında faaliyet gösterdim. 11 yıldan beri de servis işindeyim.

Sevginar SALİ: SİSED'in kuruluş amacı ve çalışmaları neler?

Cihan TUNCEL: Derneğimiz 2020 yılında kuruldu. Pandeminin başında bazı sorunlarla mücadele ettik. Birinci dönem yönetim kurulunda aktif olarak görev aldım. Aynı zamanda derneğin kurucularındanım. İkinci dönemde başkanlık yapma görevine talip olduk. Sağ olsun üyelerimiz de bu yetkiyi bize verdiler. Güzel bir seçim süreci geçirdik, demokratik ve herkese eşit bir yapıdaydık. Bizim bazı iddialarımız vardı. Servis sektörüne farklı hava, bazı konularda değişmesi gereken hataları düzeltmekle ilgili iddialarımız vardı. Bu iddialar üzerine göreve geldik.

“BİZİM ÜZERİMİZDEN YÜKSEK KÂRLAR ELDE EDİYORLAR”

Sevginar SALİ: Üyelerinizin karşılaştığı temel sorunlar neler peki?

Cihan TUNCEL: Bölgemizin genelde şöyle bir durumu var personel taşımacılığında; İstanbul'dan gelen şirketler bu bölgedeki işleri alıp yine bu bölgenin esnafına, yani bizlere yüksek komisyonlar ve kar marjları elde ederek uygun fiyatlardan veriyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Örnek vermek gerekirse fiyat konusunda 1.000 liraya aldıkları işi bize 600 liraya verip bizim üzerimizden yüksek kâr elde ediyorlar. Biz de bunların önüne geçmek için artık kendi işimizi alıp kendimiz yapalım, masanın başına kendimiz geçelim fikriyle derneğimizi kurduk. Genel sorun buydu.

“BAŞARIMIZDAN DOLAYI GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ”

Sevginar SALİ: SİSED'i tanıtmaya ve anlatmaya yönelik bir dizi ziyaretleriniz oldu, devam da ediyor. Ne tür geri dönüşler alıyorsunuz?

Cihan TUNCEL: Geçmişimiz çok kısa ama gittiğimiz her yerde güzel intibalar bırakmışız. Bu 4 yılda iyi işler yapmışız. Genelde işimizi iyi, disiplinli ve severek yaptığımızdan dolayı başarımızdan dolayı güzel tepkiler geliyor, “iyi yoldasınız, iyi ilerliyorsunuz, her tarafta görünüyorsunuz, doğru işler yapıyorsunuz” diyorlar ve bu da bizi gururlandırıyor.

“HER KONUDA TAŞIMA İŞİNİN İÇİNDEYİZ”

Sevginar SALİ: Genel olarak fabrikaların personel, okullarda öğrenci taşımacılığı yapıyorsunuz. Normal vatandaş hangi alanda hizmet alabilir sizden?

Cihan TUNCEL: Bizim ana faaliyetimiz dediğiniz gibi personel ve öğrenci taşımacılığı. Buna ek olarak gezi, nişan, düğün, cenaze, hava alanı transferleri ve şehirler arası transferler yapıyoruz. Her konuda taşıma durumumuz var. Bu konularda yetkilerimiz, belgelerimiz var. Her konuda taşıma işinin içindeyiz.

“TAŞIMACIĞIN İLK ADRESİ SİLİVRİ SERVİSÇİLER DERNEĞİ'DİR”

Sevginar SALİ: Dernek üyelerimiz adına Silivri kamuoyuna nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?

Cihan TUNCEL: En güzel mesajı şöyle olur, eğer ki siz bir hizmet alırsınız, servis taşımacılığı veya herhangi bir taşımacılıkla ilgili bu konunun ilk adresi: Silivri Servisçiler Derneğidir. Buradan fiyat almadan bizimle tanışıp bu konuyla alakalı görüşmeden hizmet almamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğim gibi bölgedeki bütün işi zaten biz yapıyoruz ama adımız geçmiyor. Yoksa biz her işin faaliyetin içinde varız.

Sevginar SALİ: Teşekkür ederiz.

Cihan TUNCEL: Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz.