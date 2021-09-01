Kaymakam Partal’a veda ziyaretleri

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Kadın Kolları Başkanı Sevnur Kankaya, Silivri Belediye Meclis Üyesi Kenan Degdaş, Silivri İlçe Kaymakamlığı görevinden Bursa Orhangazi İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Ali Partal'a bugün veda ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyaretle ilgili olarak Başkan Mutlu Bozoğlu “2016 yılından bugüne kadar Silivri Kaymakamlığı görevini yürüten, Silivri’mize birçok devlet yatırımlarının gelmesi noktasında büyük özveri ve çaba göstererek değer katan sayın Ali PARTAL’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri Bursa Osmangazi Kaymakamlığı’nın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.