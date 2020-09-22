Vali Yerlikaya Renkli Evlerle Fotoğraf Çektirdi

Koronavirüs tedbirleri ve filyasyon takip çalışmaları toplantısı için Silivri’ye gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı sonrası bir süredir tadilatta olan Tarihi Kısa Köprü’yü ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çalışmalarda sona gelinen Kısa Köprü, Boğluca Deresi etrafında gerçekleştirilen rekreasyon projesi ve Sokak İyileştirme Projesi hakkında Vali Yerlikaya’ya bilgiler verdi.

Başkan Yılmaz, tarihi köprünün önümüzdeki günlerde vatandaşların kullanımına açılacağını ifade ederek restorasyon sürecinde verdiği desteklerden dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti. Tarihi köprüyü gezerek renkli evlerle fotoğraf çektiren Vali Yerlikaya, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Yılmaz’ı tebrik ederek Silivri’den ayrıldı.