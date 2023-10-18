Bozüyük'te çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi (TAKE) “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 15 çiftçiye 3 ton 700 kilogram Macar Fiği ve Yem Bezelyesi tohumu dağıtımı yapıldı.

Kurumun bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde bilgilendirme konuşması yapan Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu; “Tarım ve Orman Bakanlığımızca desteklenen bu proje ile ilçemizde 15 çiftçimize toplam 3 ton 700 kilogram Macar Fiği ve Yem Bezelyesi tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık yapan işletmelerimizin önemli gider kalemlerinden olan yem masraflarının azaltılması hedeflenmiş olup aynı zamanda hayvan yemlemesinde ihtiyaç duyulan kaba yemin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bakanlığımız tarafından desteklenen ve İl müdürlüğünce düzenlenen bu tür projeler devam edecek olup, bugün dağıtılan yem bitkileri tohumları üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Bozüyük Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Nuri Kara, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naci Eser, siyasi ilçe başkanları, İl meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.