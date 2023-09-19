Bozüyük'te Gaziler Günü Anma Programı düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 102. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Meliha Ercan Ortaokulu’nda düzenlenen program Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlarken şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz “Kahraman gazilerimiz; Yüce milletimizin asaletinin bir göstergesi olarak büyük bir vakar örneği sergiliyorsunuz. Kayıplarımız karşısında gösterdiğiniz sabır ve metanetin kaynağının gönüllerinizde yaşattığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakârlıklarla bizlere her zaman güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakârlıklarınızın bir karşılığı veya bedeli olamaz. Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize, gazilerimizin muhterem anne ve babalarına, saygıdeğer eşlerine, sevgili evlatlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız yüce milletimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Ardından konuşan Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, “19 Eylül, asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, ‘ölürsem Şehit kalırsam Gazi’ deyişinde saklıdır. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan millet bayrak için yediden yetmişe Emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimizi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları olmak üzere özel günümüzde rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan Gazilerimize uzun ömürler, sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Kahraman Gaziler; Gaziler Gününüz kutlu olsun” dedi. Programda öğrenciler tarafından şehit ve gaziler için şiirler okundu, folklor gösterisi sunuldu. Meliha Ercan Ortaokulu’ndaki anma programının ardından ise Bozüyük Belediyesi tarafından protokol, şehit ailelerine, gazilere ve gazi yakınlarına yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve gazi yakınları, şehit aileleri, öğrenciler ve Bozüyüklüler katıldı.