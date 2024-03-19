Bozüyük'te Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programında Dernek Başkanı İsmail Topal ‘hoş geldiniz’ diyerek tüm misafirlerini tek tek karşıladı. İftar öncesinde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi. Ezanın okunması ile dualar eşliğinde hep birlikte oruçlar açıldı. İftar programına ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Programın sonunda Başkan Bakkalcıoğlu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek “Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak şehit aileleri ve gazilerimiz ile bir araya geldik, şehitlerimiz için dualar ettik. Hep birlikte sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı olan mübarek ramazan ayının bereketini paylaştık. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.