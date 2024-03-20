Bu merkez Çayırova'da gençlerin yeni gözde mekanı olacak

Gençlerin yeni sosyal yaşam alanı olacak Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve Çayırovalı gençlerin yeni sosyal yaşam merkezi olacak Çayırova Gençlik Merkezi için açılış töreni gerçekleştirildi. Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesinde hizmet verecek Çayırova Gençlik Merkezi’nde çok amaçlı salon ve konferans odası, satranç odası, masa tenisi odası, Playstation ve sürücü koltuklarının bulunduğu oyun salonu ile akıl oyunları salonu yer alacak. Bahçede ise çocukların ve gençlerin basketbol oynayabileceği ayarlanabilir basketbol potası, langırt masaları ve dev satranç tahtası yer alıyor.

"Burada kaliteli vakit geçirecekler"

Programda konuşan Başkan Bünyamin Çiftçi, göreve geldiği günden bu yana çocuk ve gençler için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti. Birçok eseri vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Bu merkezde gençlerimiz ve öğrencilerimiz boşa vakit geçirmemek adına, derslerinden ve diğer aktivitelerinden arta kalan vakitlerinde buraya gelecek ve kaliteli vakit geçirecekler. Konferans salonumuz var, langırtlarımız var, masa tenisi odamız var, satranç odamız var, zeka oyunları sınıfları var ve gençlerimizin kaliteli vakit geçirmesi için güzel bir yer oluşturduk. Çayırova sevdasıyla yola çıktık ve Çayırova’mıza daha güzel eserler kazandırmak adına emin adımlarla devam ediyoruz. Tesisimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Katılımcılar

Açılış törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.