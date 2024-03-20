A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri programı belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki maç programı belli oldu. Milliler sahasındaki karşılaşmalarını İstanbul ve Erzincan'da oynayacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’taki maç programı belli oldu. Milliler sahasındaki karşılaşmalarını İstanbul ve Erzincan’da oynayacak.
UEFA Uluslar C Ligi’nde oynadığı 6 maçı gol yemeden kazanan ve B Ligi’ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşmişti. Millilerin maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar, grubun ilk mücadelesinde 5 Nisan Cuma günü İsviçre’ye konuk olacak.
A Milliler iç saha karşılaşmalarında ise 9 Nisan Salı günü Macaristan’ı Pendik Stadyumu’nda, 31 Mayıs Cuma günü de Azerbaycan ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda oynayacak. 12 Temmuz Cuma günü oynanması planlanan Türkiye - İsviçre mücadelesinin stadı ve tüm maçların saatleri daha sonra açıklanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın yer aldığı grubun maç programı şöyle:
5 Nisan Cuma
İsviçre - Türkiye
Macaristan - Azerbaycan
9 Nisan Salı
Türkiye- Macaristan (Pendik Stadyumu)
Azerbaycan - İsviçre
31 Mayıs Cuma
Türkiye - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)
İsviçre - Macaristan
4 Haziran Salı
Azerbaycan - Türkiye
Macaristan - İsviçre
12 Temmuz Cuma
Türkiye - İsviçre (Stadyum daha sonra açıklanacak)
Azerbaycan - Macaristan
16 Temmuz Salı
Macaristan - Türkiye
İsviçre - Azerbaycan