Bu teknoloji yaşlanmayı 10 yıl yavaşlatıyor

Güzellik uzmanı Ahmet Akın, cilt yaşlanma süresini 10 yıl ileriye atabilecek hibrit cold plazma teknolojisinin detaylarını anlattı.

Günlük hayatta hemen hemen herkesin cildiyle ilgili farklı problemler ile karşı karşıya kaldığını söyleyen güzellik uzmanı ve Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, bu sorunların insanların sosyal haytanı olumsuz etkilediğini belirtti. Cilt sorunlarının tamamına yakınını kısa sürede ve cerrahi işlem olmadan tedavi edebilecek hibrit cold plazma teknolojisinin cilt yaşlanma süresini 10 yıl geriye atabileceğini belirten Akın, "Cildinde herhangi bir sorunu olanlar iyi bilir ki akne, leke, ciltte ton farklılıkları, siyah nokta, güneş lekeleri, cilt kurulukları yada cilt yağlanması, egzama, cilt kırışıklıkları, göz kapağı düşmesi, siğil ve ameliyat ya da yara izleri gibi ciddi sorunlar bir defa oluşunca kolay kolay tedavi edilmezler. Günlük hayatımızda cildimizle ilgili hemen hemen herkesin bu tür problemlerle karşılaştığını biliyoruz. Özellikle vücudumuzun görülebilen bölgelerinde ya da yüzümüzde oluşan bu tür ciddi cilt problemlerin sosyal hayatımızı da olumsuz etkileyebilmekte. Her geçen gün gelişen güzellik ve estetik sektörü hayatımıza olumlu şekilde gelişmelerle yansıtmakta" dedi.

"Cilt yaşlanma süresini 10 yıl ileriye atabileceğimiz bir güzellik teknolojisidir"

Hibrit cold plazma teknolojisinin detaylarını Ahmet Akın, "Toplumumuzda hemen hemen herkeste küçük ya da büyük cilt problemleri yaşanabilmektedir. Genetik cilt problemleri ya da sonradan farklı nedenlerden dolayı meydana gelen cilt hastalıkları sosyal hayatımızı ciddi şekilde olumsuz etkileyebilmektedir. Her geçen gün gelişen ve üzerinde ciddi Ar-Ge çalışmaları yapıldığı güzellik ve estetik sektörü hayatımızı güzelleştirme de bizlere büyük yardımlar edebiliyor. Cilt sorunlarının neredeyse tamamına yakınını artık 15-20 dakika gibi kısa sürede ve herhangi bir cerrahi işlem olmadan tedavi edebilecek bir güzellik teknolojisini tamamladık. Kalıcı olan cilt ve güneş lekeleri, göz kapağı sarkması, cilt sıkılaştırması, cilt kırışıklıklarının gözle görülür şekilde giderilmesi, yara ve ameliyat izlerinin kalıcı olarak giderilmesi, anti-agining ve tırnak problemleri de dahil birçok ciddi sorunları hibrit cold plazma teknolojisiyle kalıcı olarak giderebiliyoruz. Yeni hibrit plazma teknolojimiz sayesinde dünyada ses getirecek ve cilt ile ilgili hemen hemen tüm sorunları ortadan kaldırabileceğiz. Herhangi bir yan etkisi olmayan ve çok hızlı uygulama süresi sayesinde kişilerin uygulama sonrası hemen sosyal hayatlarına geri dönebilecek. Aynı zamanda anti-aging uygulamalarıyla da kişilerin cilt yaşlanma sürelerini 10 yıl ileriye atabileceğimiz bir güzellik teknolojisidir" diye konuştu.