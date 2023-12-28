Bu yıl düzenlenen 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl düzenlenen 52 sınava 11 milyon 202 bin 784 adayın başvurduğunu, 1 milyon 614 bin 280 adayın ücretsiz sınav uygulamalarından yararlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 yılını değerlendirdi. Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında düzenlenen 52 sınava 11 milyondan fazla adayın başvurduğunu ve 1,5 milyondan fazla adayın ücretsiz sınav uygulamalarından yararlandığını bildirdi. 2023 sınav takviminin sona erdiğini belirten Ersoy, "Yabancı dil sınavları ile yükseköğretim kurumlarına seçme ve yerleştirme yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanmasını sağlamak, seviye belirleme ve uzmanlık eğitimine giriş amacıyla 2023 yılında 66 oturumda 52 sınav düzenlendi. Sınavlara 11 milyon 202 bin 784 aday başvurdu. Kamu kurum ve kuruluşları için 26 merkezi yerleştirme işlemi yapıldı. Uygulanan sınavlarda toplam 194 test, testlerde toplam 10 bin 696 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde bin 820 akademisyen görev aldı" dedi.

"25 ilçede yeni sınav merkezi açıldı"

Ersoy, 2 yurt dışı, 3 genel, 91 il, 111 ilçe sınav koordinatörlüğü ve 6 bin adayın aynı anda sınava katıldığı elektronik sınav merkezleriyle adayların ihtiyaçlarına cevap verildiğini belirterek, "229 sınav merkezi ve 14 bin 474 başvuru merkezi ile bu kapsamda faaliyet gösterilmektedir. 2023 yılında 25 ilçede yeni sınav merkezi hizmete açıldı" diye konuştu.

"Tüm sınav süreçleri titizlikle uygulandı"

Sınav süreçlerinin titizlikle uygulandığını belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavların hazırlandığı ortamlarda görev alan tüm personel, hazırlık süresinin başında girdikleri kapalı ortamlarda sınavların bitimine kadar görev yaptı. 2023 yılı sınavlarının kapalı dönemlerinde 406 kişi toplam 370 gün görev yaptı. Sınav evraklarının bölgelere, ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitişinde evrakların merkeze ulaştırılması işlemlerinde yaklaşık 2 bin şehirler arası, 17 bin şehir içi nakliye aracı kullanıldı. Sınavlar için 30 binden fazla bina, 20 bin üzeri yedek salon ve yaklaşık 600 bin salon, 11 milyondan fazla kitapçık ve kırtasiye seti, yaklaşık bin adet jammer ve 35 bin dedektör kullanıldı. Sınav süreçleri yaklaşık 350 bin kamera çekimiyle takip edildi. En ufak aksaklık yaşanmaması için tüm aşamalar özveriyle gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 530 bin 663 kişi görev yaptı"

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlarda görev alan kişi bilgisi hakkında şunları söyledi:

"Yıl boyunca uygulanan sınavlarda 8 bin 313 cezaevi görevlisi ve öğretmeni, 143 bin 284 emniyet görevlisi, 4 bin 298 nüfus müdürlüğü görevlisi, 32 bin 141 bina sınav sorumlusu, 34 bin 431 bina yöneticisi, 569 bin 705 salon başkanı, 425 bin 176 gözetmen yer aldı. Diğer görevler ile toplam 1 milyon 530 bin 663 kişi 2023 yılında sınavlarda görev yaptı."

3 milyon 527 bin adayın başvurduğu YKS başarıyla tamamlandı

KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında bilgi veren Ersoy, "3 milyon 527 bin adayın başvurduğu ulusal çapta büyük bir sınav başarıyla tamamlandı. İlgili tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışıldı. YKS’nin üç oturumunda uygulanan testlerdeki toplam 691 sorudan iptal edilen soru olmadı. 21 bin 16 bina sınav sorumlusu, 365 bin 769 salon başkanı, 237 bin 115 gözetmen, bin 456 nüfus müdürlüğü görevlisi, 77 bin 78 emniyet görevlisi ve diğer görevlerle 902 bin 95 görevli görev aldı, sınav organizasyonunda 534 şehirler arası nakil aracı, 8 bin 882 şehir içi nakliye aracı kullanıldı. Tüm süreçler 91 bin 963 kamerayla izlendi. 2023-YKS, 22 sınav merkezinde ilk kez uygulandı. Deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti alınmadı. Böylece YKS’de 1 milyon 27 bin 209 bin kişi başvuru ücretinden muaf tutuldu" dedi.

KPSS süreci

Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavı hakkında ise şu bilgileri verdi:

"KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da düzenlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 790 bin 317, Eğitim Bilimleri oturumuna 480 bin 543 aday katıldı. Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz’da 100 bin 265 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. KPSS süreci Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin yapılmasıyla son buldu. ÖABT’ye 428 bin 360 aday katıldı. Tüm oturumlar baz alındığında 1 milyon 799 bin 485 aday 2023 yılı KPSS oturumlarına katıldı. Birey bazlı düşünüldüğünde 792 bin 229 aday KPSS oturumuna katıldı. Bu süreçte 29 test, bin 835 soru kullanıldı. 2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi ve bu adaylar sınav ücretinden muaf tutuldu."

Elektronik sınavlar

Elektronik sınavlar hakkında Ersoy, "Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca dillerinden elektronik sınav yapılmaktadır. Aynı anda yaklaşık 6 bin aday e-sınav merkezlerinde sınava alınabilmekte ve sınav sonuçları aynı gün açıklanmaktadır. Adaylar tam güvenlikli e-sınav merkezlerine biyometrik yöntemlerle kendilerine özel kabinlerde alınmaktadır. 2023 yılında 12 e-YDS, 3 e-YÖKDİL, EUS ve STS Eczacılık ile toplam 17 sınav elektronik ortamda uygulandı. Bu sınavlara 60 bine yakın aday katıldı. Ayrıca Dört Becerili İngilizce Sınavı’nın (e-TEP) pilot uygulamaları elektronik ortamda düzenlendi. Teknolojik gelişmelerin sınav uygulamalarına entegre edilmesi, e-sınav merkezlerinin sayısının artırılması hedeflenmektedir. Sınav uygulama sayılarının ve çeşitliliğin artırılması ve tam güvenlikli e-Sınav Merkezlerinin her bölgede en az bir olmak üzere bölgesel olarak artırılması için Başkanlığımızca çalışmalar sürdürülmektedir" açıklamalarında bulundu.

EUS ve STS Eczacılık ilk kez elektronik ortamda uygulandı

ÖSYM Başkanı Ersoy, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (STS Eczacılık) bu yıl ilk kez elektronik ortamda uygulandığını hatırlatarak, "Daha önce kâğıt tabanlı olarak yapılan sınavlar yabancı dil sınavlarının dışında uygulanan ilk elektronik sınav oldu. Başkanlık olarak dijital dönüşümü sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak için e-sınavlara yenilerini eklemeyi ve mevcut kabiliyetimizi artırmayı hedeflemekteyiz" dedi.

"2023 yılında TR-YÖS ilk kez düzenlendi"

13 yıl aradan sonra Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı iki kez düzenlediklerini belirten Ersoy, "TR-YÖS/1 yurt dışında KKTC Lefkoşa, Tunus, Suudi Arabistan, Kazakistan, Kırgızistan, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Afganistan’da, TR-YÖS/2, KKTC Lefkoşa, Tunus, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Almanya, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Katar, Kuveyt, Moritanya ve Rusya’da uygulandı. 29 bin 549 adayın başvurduğu sınavlar Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde, yapıldı. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin katıldığı TR-YÖS ile yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"1,5 milyondan fazla aday ücretsiz sınav uygulamasından yararlandı"

ÖSYM Başkanı Ersoy, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası afet bölgesindeki sınavlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) ve Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) başvuru yapan adaylar ile çeşitli sınavlarda şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından 1 milyon 614 bin 280 adaya ücretsiz sınav başvurusu ile sınav tercihi ve yerleştirme hizmeti verilmiştir. Afet bölgesinde dönemsel olarak gerçekleştirilen ücretsiz sınav uygulaması şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarına yönelik sürekli olarak devam etmektedir."

"Engelli adayların taleplerini karşılıyoruz"

Engellerinden bağımsız olarak her adayın barındırdığı bilgi ve becerilerin ölçülebilmesini önemli bir amaç olarak kabul ettiklerini belirten Ersoy, "Adil sınav uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Adaylarımızın engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bu desteğin hangi araçlarla sağlanacağı belirliyoruz. Tekli/çoklu salon ataması, özel araç gereç ve ek süre uygulaması, büyük punto (14,16,18) soru kitapçığı, çift soru kitapçığı, ekran okuyucu ve ekran büyüteci ve okuyucu- işaretleyici yardımı imkanları sağlıyoruz. Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara gerektiğinde bulundukları yerde hizmet veriyoruz. Türkiye’nin her yerine, sınavların engelliler için belirlenen kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için merkezden ÖSYM engelli temsilcileri gönderiyoruz. 2023’te başkanlığımız tarafından yapılan sınavlara 33 bin 766 sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday başvurmuştur" ifadelerini kullandı.

2023 yılı yenilikleri

2023 yılında ÖSYM Başkanlığının hedeflerinin daha ilerisine ulaştığını kaydeden Ersoy, "Hizmet içi eğitimler düzenli hale getirilerek 47 eğitim gerçekleştirildi. ÖSYM Akademi kuruluşu için gerekli çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Dijital dönüşümü sürekli kılacak faaliyetlere ağırlık verildi. Yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak ve çevre koruma bilincini geliştirmek amacıyla kurumumuzda gerekli çalışmalara başlanarak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bütün daireleri kapsadı. İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (GYS) ilk kez yapıldı" dedi.

"ÖSYM’yi 50. yılında daha yukarıya taşıyacağız"

Ersoy, ÖSYM Başkanlığının 2023 yılında hedeflerinin daha ilerisine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"ÖSYM Akademi kuruluşu için gerekli çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılında ’Türkiye Yüzyılı’ bilinciyle çıkılan yolda ÖSYM olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. ÖSYM’yi 50. yılında geçmişten aldığımız mirasla daha yukarıya taşıyacağız."