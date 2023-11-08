Burhaniye'de Gastronomi öğrencilerine İtalyan Mutfağı dersi

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine İtalyan Mutfağının püf noktaları anlatıldı. Özemle Yaşam Firması sahibi ve Mutfak Şefi Gizem Manisalı tarafından uygulamalı olarak anlatılan İtalyan Mutfağının püf noktaları dersi ilgi gördü.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mutfağında Özemle Yaşam firma yetkilisi ve aynı zamanda Mutfak Şefi Gizem Manisalı tarafından İtalyan mutfağı denince ilk akla gelen pizza ve makarna başta olmak üzere Panna cotta, cannoli, Mozarella, vitello Tonnato, Minestrone, focaccia ve caprese uygulamalı olarak öğrencilere anlatılarak püf noktaları hakkında önemli bilgiler verildi. Öğr. Gör. Nihat Pekbay’ın gözetiminde bölüm öğrencilerin de aktif olarak katkı sunduğu ve yoğun ilgi gösterdiği uygulama dersinde hazırlanan yemekler gelen misafirlere ikram edildi. İtalyan mutfağı konusunda tecrübeli olan Şef Gizem Manisalı tarafından öğrencilere verilen dersten memnun kaldıklarını belirten Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, öğrencilerin dünya mutfağı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için bundan böyle bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi. Gerçekleşen sunumdan sonra Şef Gizem Manisalı’ya dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban tarafından Teşekkür Belgesi ve çiçek takdim edildi. Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.