Burhaniye'de Özgürlük Kafe hizmete girdi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in Öğretmenler Mahallesi sahiline değer katan projesi Özgürlük Parkı’nda ilçenin vizyonuna uygun yeni bir mekan daha kazandıran Burhaniye Belediyesi, Özgürlük Cafe Bistro’yu açtığını duyurdu. Zemin kat çay bahçesi ve teras olarak tasarlanan proje, çelik konstrüksiyon üstü açılır kapanır tente olarak uygulandı. Dört bir tarafı cam olarak tasarlanan yapıda deniz ve dere manzarası ile yeşilin ve mavinin buluştuğu manzara misafirlere sunuluyor. Denize sıfır konumu ve geniş bitki çeşitliliği içeren peyzajı ile yapıldığı günden beri Burhaniye Halkının göz bebeği haline gelen ilçenin en büyük parkı olan Özgürlük Parkı içerisinde denize sıfır olarak konumlandırılan cafede öncelikle ilçe sakinleri olmak üzere tüm yerli ve yabancı ziyaretçilerini kaliteli servisi, güler yüzlü personelleri ve ilçeye özgü lezzetlerin yer aldığı zengin menüsü ile ağırlanacak.

Kahvaltıdan ızgaraya lezzet şöleni

Öğretmenler Mahallesi sahili ile bütünleşen, ilçenin sosyal hayatına canlılık getirmeyi amaçlayan bir mekan olarak açılan Özgürlük Cafe Bistro, Restoran ve Cafe olarak hizmet verecek.Sahil manzarasının ve şahane gün batımı manzarasına sahip mekanda Kahvaltıdan, Salatalara, Izgaralardan, Tavuk menülerine; Makarnalardan, Pizzalara kadar çok farklı yemek çeşitleri sunuluyor. Şarap ve bira servisinin de yapıldığı mekanda ayrıca aperatif seçenekleri ile birlikte, usta aşçılarının mahareti, şık sunumları ve günün her saati farklı bir güzelliğe bürünen manzara ile harmanlanıyor.