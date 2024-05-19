Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan 19 Mayıs Mesajı

Kaymakam Toğan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletçe başlatılan Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği ve tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs tarihinin, gençlerimize armağan edilmiş bir bayram olmasının yanı sıra milletimiz için büyük bir iftihar kaynağı, inanç, bağımsızlık ve kararlılık sembolü olduğunu vurguladı.

Kaymakam Toğan mesajında şunları ifade etti:

“19 Mayıs, Cumhuriyetimizin gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bugüne anlam katan gençlerimize, ecdadımızın bu vatan topraklarını korumak için yaptığı fedakârlıkları göstererek, tarihi ile gurur duymalarını ve bize bıraktıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkmalarını sağlamamız gerekir. Geçmişini unutmayan, inançlı, özgüvenli, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, azimli ve çalışkan bir gençliği yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Çünkü bir ülkenin geleceği, o ülkenin gençlerine bağlıdır.”

Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlık mücadelemizin 105. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, gençlerimizin, sporcularımızın ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."