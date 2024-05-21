 Silivri'ye yeni cazibe merkezi: Panorama Bulvar Silivri

Ergün Global tarafından Silivri'de hayata geçecek olan Panorama Bulvar Silivri projesi, bölgenin yeni bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Silivri’nin yatırım değeri yüksek bölgesi Yeni Mahalle’de yer alan proje; yatay mimarisi, lokasyonu, modern yapım teknolojisi ve doğayla iç içe konumuyla dikkat çekiyor. Proje; E-5’e 900 metre uzaklıkta, Silivri sahile 7 dakika ve de yeni İstanbul Havalimanı’na ise 40 dakika mesafede yer alıyor. Bölgenin en önemli eğitim kurumu olan Rumeli Üniversitesi’nin hemen yanı başında yer alan proje; 12.913 metrekarelik bir arazi üzerinde 5 blok olarak yükseliyor.

Üstün yapım teknolojileri ile son deprem yönetmeliğine uygun konutlar

1.2 Milyar TL tutarındaki yatırım değeri ile bölge ekonomisine de katkı sağlayacak olan Panorama Bulvar Silivri; Radye Temel ve C-35 beton sınıfı ile son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapı güvenliğini en ön planda tutan bir yaklaşım ile inşa ediliyor.



Geniş mekanlar, kaliteli yaşam alanları

Panorama Bulvar Silivri; modern ve lüks mimari detayları ile sakinlerine Silivri'de ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Tamamı ışık alan geniş cepheler ve üstün ses yalıtımlı konutları ile ön plana çıkan Panorama Bulvar Silivri projesinde, kaliteli iç mekânlara sahip toplam 352 adet 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri sunuluyor. Ayrıca 350 metre uzunluğunda, 12.000 m2 kapalı alana sahip 40 adet mağazadan oluşan Bulvar Cadde' de, mimari olarak kurumsal kiracıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış mağazalar yer alıyor. Ünlü ulusal ve global markaların ilgi gösterdiği, tüm sektörlere hitap eden mağaza yapılanması ile kafe, restoran, market, gurme şarküteri, fırın alanlarını barındıran gerçek bir yaşam merkezi olan Bulvar Cadde; bölgesinde emsali olmayan açık hava konsepti ile yeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Silivri’nin çekim noktası olacak proje, Aralık 2025’te anahtar teslimi ile daire sahiplerini bekliyor.



6500 m2 açık ve kapalı sosyal tesisler

Panorama Bulvar Silivri açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesisleri ve +Plushome konsepti ile sakinlerine benzersiz bir yaşam sunuyor. 6.500 metrekarelik sosyal alanlarıyla da öne çıkıyor. Projede; spor salonu, açık yüzme havuzu, havuz başı bulvar kafe, hamam, sauna, buhar odası, spor salonu, sinema salonu, hobi odası, toplantı odası, çardaklar, çocuk parkı, oturma alanları, bisiklet parkurları, yürüyüş yolları, tenis kortu ve basketbol sahası gibi birçok sosyal olanak sunuluyor. Panorama Bulvar Silivri, ayrıca her daireye ayrılan kapalı otopark alanı, pay ölçerli merkezi ısıtma sistemi ve 7/24 güvenlik hizmetleri ile konforlu bir yaşamın da kapılarını aralıyor.

Çevre dostu teknolojiler ile sürdürülebilir bir yaşam

Panorama Bulvar Silivri, çevre dostu teknolojileri ile de dikkatleri çekiyor. Blokların çatılarında bulunan yüksek verimli güneş panelleri sayesinde sitenin ortak alanlarının enerji ihtiyacı karşılanacak. Kapalı otoparkta bulunan hızlı şarj üniteleri ile elektrikli araba ve motorlar dakikalar içerisinden şarj edilebilecek. Ayrıca, gri su teknolojisi ile evlerde kullanılan temiz su filtrelenerek bahçe sulama ihtiyacında kullanılabilecek.

Proje Özellikleri

İnşaat Başlangıç Tarihi : Kasım 2023

Proje Teslimat Tarihi : Aralık 2025

Arsa Alanı : 12.913 m²

Toplam Yatırım Tutarı : 1.200.000.000 TL

Yapım Teknolojisi : Radye Temel, C35 Perde Beton

Isıtma : Merkezi sistem, ısı pay ölçerli

Daire ve Mağaza Sayısı : 352 daire, 40 ticari mağaza

Blok Sayısı : 7 katlı 5 adet blok

Ödeme planları

Vadeli Ödeme : %50 peşin, firma bünyesinde sıfır faizle 30 ay vade

Peşin Ödeme : %20 indirim

İletişim ve konum

Daha fazla bilgi ve detaylar için Panorama Bulvar Silivri satış ofisine başvurabilirsiniz:

Web: https://panoramabulvarsilivri.com

Telefon: 0212 425 40 40

Adres: Mehmet Silivrili Cad. Panorama Bulvar Silivri Satış Ofisi (Rumeli Üniversitesi yanı), Yeni Mahalle, Silivri - İstanbul



Ergün Global hakkında

Bir Ergün Holding iştiraki olan Ergün Global Yapı ve Yatırım A.Ş.; İstanbul’da birçok gayrimenkul geliştirme projesine imza atmış olup bu alandaki yenilikçi projeleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Finans sektörüne 2017 yılında Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin kurulmasıyla adım atan Ergün Holding, finansal hizmetler ve teknoloji alanında hızla büyümesini sürdürüyor. Grup şirketleri olan Emir Varlık Yönetim, Emir Alacak Yönetim, Koda Teknoloji ve Pratik Finansman ile şeffaf kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti ve toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemize katma değer sağlayacak başarılara imza atmak için çalışıyor. Ana iş kollarında yatırım yapma, yeniliği ve dijitalleşmeyi destekleme ve tüm paydaşları için değer yaratmaya devam etmeyi hedefleyen Holding şirketleri; değer odaklı yaklaşımla kaliteli hizmet, güvenilirlik ve iş mükemmelliği modelini tüm iş sistemine entegre ediyor.