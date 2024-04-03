Bursa'da 3 ev alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kıran Mahallesi’nde 3 ev alev alev yandı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kıran mahallesinde Ahmet Güler’e ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki Nurettin Güler ile Özcan Akman’a ait evlere sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yoğun uğraş sonucu yangını kontrol altına aldılar. 2 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.