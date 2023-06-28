Bursa'da kurbanlık koç trafiği birbirine kattı

Bursa'nın İznik ilçesinde kurbanlık koç kesileceği anda vatandaşların ellerinde kaçtı. Birden ana caddeye çıkan koçun o anları kameraya yansıdı.

Bursa'da kurbanlık koç trafiği birbirine kattı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa’nın İznik ilçesinde kurbanlık koç kesileceği anda vatandaşların ellerinde kaçtı. Birden ana caddeye çıkan koçun o anları kameraya yansıdı.

İznik’te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman’a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.