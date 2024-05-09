Eğitim Çalışanlarına Yönelik Şiddete Son Vermek İçin Acil Eylem Çağrısı

İstanbul'da, bir öğrenci tarafından silahla öldürülen özel bir eğitim kurumu okul müdürü İbrahim Oktugan'ın trajik ölümü, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin tahammül edilemez boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Eğitim-Bir-Sen, bu ve benzeri şiddet olaylarının artık sadece üçüncü sayfa haberleri ya da reyting malzemesi olmadığını, ciddi toplumsal sorunlar arasında yer aldığını vurguluyor.

Eğitim-Bir-Sen Silivri Temsilcisi Erdal Karabacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başta olmak üzere tüm ilgili tarafları göreve çağırarak, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddeti önleyecek, failleri caydırıp cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. Sendika, bu konuda kararlılığını yineleyerek, konuya dair eylem takvimini yayınladı.