Bursa'da müstakil ev alev alev yandı

Bursa'da tek katlı ev, çıkan yangında alev alev yanarak kül oldu.

Bursa'da müstakil ev alev alev yandı
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EditörEditör
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Bursa’da tek katlı ev, çıkan yangında alev alev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlar kendi imkanlarıyla çıkarken, itfaiye ekipleri tüm evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da müstakil ev alev alev yandı
Bursa'da müstakil ev alev alev yandı
Bursa'da müstakil ev alev alev yandı