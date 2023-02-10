Bursagaz'dan afetler öncesi alınacak tedbirler

Bursagaz, muhtemel afetler öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda abonelerini bilgilendirdi. Özellikle doğal gaz tesisatlarının yetkili firmalarca ve standartlara uygun şekilde yapılmasının önemini vurguladı.

Bursagaz, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında doğal gaz ile ilgili yapılması gerekenler konusunda abonelerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Bursagaz’dan yapılan açıklamada, muhtemel tüm afetlerden önce alınacak tedbirlerin afet sırasında ve sonrasında abonelere kolaylık sağlayacağı vurgulandı. Alınması gereken tedbirler şu şekilde belirtildi; “Bursagaz’ın onayı olmadan doğal gaz tesisatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamalı. Doğal gaz bina/daire giriş vanasının yeri öğrenilmeli. Doğal gaz yakıcı cihazlar sallanmayacak ve herhangi bir sarsıntıda yer değiştirmeyecek şekilde monte edilmeli. Kombi, şofben, radyatör ve boruların montajının yapılacağı duvar, nemlilik, eğim, uygunluk açısından uzmanlara kontrol ettirilmelidir.”

Herhangi bir afet yaşanması durumunda ise; “Afet riski ortadan kalktıktan sonra doğal gaz bina ve daire girişindeki vana kapatılmalı. Gaz kaçağı ihtimaline karşı kapı ve pencereler açılmalı. Kıvılcım oluşturabileceği için elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalı. Telefon, asansör ve kapı zili kullanılmamalı. Şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlar, bacalar ve havalandırma menfezleri kontrol edilmeli. Bacalı cihazlar ve bacalar ise yetkili firmalara kontrol ettirilmeli. Esnek bağlantı boruları kontrol edilmeli, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş olanların yetkili firmalarca değiştirilmesi sağlanmalı. Herhangi bir yangın anında ise hemen itfaiye ile 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranmalı ve bina girişinde bulunan vanadan doğal gaz akışı kesilmeli.”

Yapılan açıklamada afet sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle sıralandı; “Deprem sonrasında doğal gaz yakıcı cihazların baca bağlantı noktaları, esnek bağlantı hortumları ve doğal gaz tesisatları mutlaka kontrol edilmeli. Herhangi bir uygunsuzluk tespiti halinde tesisatlara ve cihaza müdahale edilmemelidir. Kontrollerin ve eksiklerin giderilmesi için yetkili iç tesisat firmaları ve yetkili servislerle iletişime geçilmeli. Yetkili iç tesisat firmaları ve yetkili servislere www.bursagaz.com web sitesinden ya da https://www.bursagaz.com/sertifikali-firmalar1 linkinden ulaşılabiliyor.”

Afetlere karşı uygulamalarını sürekli geliştiren Bursagaz, SCADA merkezi sayesinde, muhtemel afetlerde veya oluşabilecek herhangi bir tehlike durumunda gerekli olan noktalarda vanaların açılıp kapatılması, istasyonların açılıp kapatılması gibi işlemlerle müdahale edebiliyor ve bu işlemlerle ilgili raporları alabiliyor. Böylelikle muhtemel doğal afetlerden kaynaklı durumlarda anında gerekli tedbirler alınarak, doğal gazdan kaynaklanabilecek tehlikeler önlenebiliyor.