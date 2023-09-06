Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, deplasmanda oynadığı Karacabey Belediye Spor maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi
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Bursaspor, deplasmanda oynadığı Karacabey Belediye Spor maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü’nün 02.09.2023 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor - Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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